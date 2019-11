Das Orchester an der Stadtkirche präsentiert am 1. Advent das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach.

Moers. Das Orchester an der Stadtkirche spielt Bachs Weihnachtsoratorium mit einem eigens zusammengestellten Chor aus 50 Sängerinnen und Sängern.

Blechbläser-Tage Moers laden zum Adventskonzert in Repelen

In Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde Repelen laden die Internationalen Blechbläser-Tage Moers (IBBTM) am 1. Dezember, 17 Uhr, zum traditionellen Konzert am 1. Advent in die Dorfkirche Repelen. Die musikalische Eröffnung der Adventszeit mit dem Titel „Jauchzet, frohlocket“ ist gleichzeitig der Ausklang des großen Jubiläumsjahres „25 Jahre IBBTM“. Und auch für diesen Jahresabschluss wollen die Blechbläsertage noch einmal das anspruchsvolle musikalische Niveau fortsetzen, das 2019 bei den Konzerten (u.a. „en diálogo con el señor“ / Blechbläser im Dialog mit Akkordeon) präsentiert wurde.

Unterstützung der Kulturstiftung

Das Orchester an der Stadtkirche unter der Leitung von Stefan Büscherfeld wird Auszüge aus den Kantaten I-IV aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach mit einem eigens zusammengestellten Projektchor von etwa 50 Sängerinnen und Sängern aufführen. Stilvoll untermalen hierbei die Blechbläser im Orchester, allen voran Dirk Wittfeld, die Trompetenelemente des vor 285 Jahren uraufgeführten Meisterwerkes von Bach.

Das Konzert wird nicht zuletzt dank der Unterstützung der Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein möglich. Darüber hinaus sind seit der Jubiläumsfeier im September als besonderer Gruß an Unterstützer und Zuhörer an verschiedenen Orten in Moers (zum Beispiel Stadtinformation oder Hanns Dieter Hüsch-Haus) die „IBBTM Brasspacks“ in Form eines gut gefüllten weißen Umschlags frei erhältlich – mit einem musikalischen wie informativen Inhalt.

Der Eintritt zum Adventskonzert beträgt 12 Euro, Kartenreservierungen bei IBBTM Christa Wittfeld, Niephauser Straße 205, 02841/916 6190, Hotel zur Linde in Moers, 02841/976-0, oder online auf www.moerser-blechblaesertage.de