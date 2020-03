Moers. Große Freude im Moerser Bollwerk 107: Das Jugendzentrum erhält Fördermittel in Höhe von 42.000 Euro. Das Geld fließt in spannende Projekte.

Die Kulturmacher im Bollwerk 107 freuen sich: Für ihre Projekte 2020 sind aktuell knapp 42.000 Euro Fördermittel bewilligt worden. „Wir haben uns mit drei Projektkonzepten beworben, alle drei wurden von der Jury bewilligt“, berichtet Wenke Seidel, Geschäftsführerin im Bollwerk. Neben dem Land, das den größten Teil der Mittel locker macht, hat auch die Stadt dem Bollwerk Geld bewilligt.

Unter dem Dach des Titels „Guerilla Art“ steigen gleich mehrere Projekte. Los geht’s am Freitag, 13. März, mit Lichtgraffiti: Teilnehmer treffen sich um 19 Uhr im Bollwerk und gehen dann zu interessanten Plätzen in der City. Mittels Taschenlampen „zeichnen“ sie Bilder, aufgenommen von einer Kamera oder einem Handy. „Die Technik ist alt, aber sie beschert sofort Erfolgserlebnisse“, schildert Annika Demmer. Weiter geht’s am 18. und 19. April, mit einem Graffiti-Workshop unter Anleitung eines Künstlers.

„Saat-Bomben“ für Haus- und Grundstücksbesitzer

Um Seedbombs, also Saat-Bomben, geht es in einem Workshop, bei dem Säckchen mit Blumensamen angefertigt werden. „Sie zersetzen sich rückstandslos.“ Die Blumen sollen Insekten Nahrung geben. Adressaten sind beispielsweise Haus- oder Grundstücksbesitzer. Nochmal Graffiti: Im Workshop Reverse Graffiti fertigen die Teilnehmer Schablonen an, die sie auf verschmutzte Wände legen. Dann wird der Untergrund gesäubert, es entstehen Bilder, die nach einiger Zeit wieder verschwinden.

Gemeinsames Zeichnen ist beim Urban Sketching angesagt. Die Teilnehmer „erzeichnen“ sich gemeinsam ihre Stadt. Für „Unkräuter“ wie Brombeeren oder Brennnesseln interessiert sich der Workshop, bei dem es viel Wissenswertes über diese Pflanzen zu erfahren gibt. Danach werden Schilder entworfen und angefertigt. Daneben startet der Workshop Land Art, bei dem Steine, Stöcke und anderes in der Natur gesammelt werden, im Bollwerk bemalt und verschönert werden und dann wieder an ihren alten Platz gebracht werden.

Profis geben Tipps und Rat für junge Musiker und Bands

Zudem können junge Musiker und Bands sich ab 19. Mai zehnmal beim „Music Lab“ im Bollwerk an allen möglichen Instrumenten und Anlagen bedienen, ihre Musik machen, Texte schreiben und lernen, wie man sie vermarktet. Zwei Profis geben Tipps und Rat dazu.

Nicht zu vergessen, das Projekt „Moers ist bunt 2020: Gekonnt handeln, widersprechen, aber wie?“ nennt sich der Workshop, gefördert von der Stadt. „Bei unserem Aktionstag am 3. Oktober wollen wir alle, die sich gegen Rassismus und Hetze stark machen, zusammenbringen“, sagt Jons Heiner. Einen Konzertabend gibt es auch, ebenso Wortbeiträge, Infostände und Aktionen draußen vor dem Bollwerk.