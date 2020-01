Moers. Ein Geschäft in Moers sammelt Bons, die die Kunden nicht haben wollen. Gut möglich, dass Olaf Scholz in Berlin bald ein Paket aus Moers bekommt.

Bonpflicht: Ein Paket aus Moers für den Bundesfinanzminister

Das Jahr ist noch jung, doch Christine und Stephan Brack aus Moers haben schon reichlich Erfahrung mit der neuen Bonpflicht gemacht. Jetzt starten sie in ihrem Geschäft in der Innenstadt eine ungewöhnliche Aktion. Gut möglich, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz bald ein Paket aus Moers bekommt.

Die Partykrake auf der Homberger Straße in Moers gibt es seit 2015. Hier verkaufen Christine und Stephan Brack alles, was zu einer Party gehört. Neu im Sortiment ist jetzt unter anderem ein Mini-Marienkäfer als Glücksbringer. Wenig Glück hat den beiden Inhabern dagegen die neue Bonpflicht gebracht. Seit dem 1. Januar gilt die Kassensicherungsverordnung, nach der bei jedem Kauf ein Bon ausgedruckt werden soll. Ein Ziel: So soll ganz allgemein die Steuerhinterziehung eingedämmt werden.

Der Karton in der Partykrake in Moers füllt sich rasant. Foto: Matthias Alfringhaus

Natürlich halten sich die Bracks an die neue Vorgabe. Nur: Die Kundinnen und Kunden möchten den Bon oft gar nicht haben. Deshalb steht in der Partykrake in Moers neben der Kasse jetzt ein großer Karton. Dort kann, wer will, den Bon entsorgen. Ein Zettel vorn weist darauf hin, was mit den Bons passieren soll: „Ihre Kassenbon-Spende z. Hdn. Herrn Olaf Scholz“.

Auch andere Geschäfte sammeln die Bons

„Bis zum Jahreswechsel habe ich immer gedacht: Das ist ein Witz. Doch jetzt gibt es die Bonpflicht wirklich“, wundert sich Christine Brack. „Seit 2017 gibt es bereits die Belegvorhaltepflicht. Unsere Verkäufe sind alle digital erfasst, wir halten uns selbstverständlich an die Gesetze. Die neue Verordnung ist ziemlich sinnfrei.“

Ein bisschen wundert sich auch Wilhelm Bommann, Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Niederrhein mit Sitz in Moers: „Dass hier ganze Wirtschaftsbereiche unter Generalverdacht gestellt werden, ist schon erstaunlich.“ Bommann weist allerdings auch darauf hin, dass die Bonpflicht unter den meisten Mitgliedern des Verbandes kein Thema ist: „Viele machen das schon seit Jahren.“

In der Partykrake in Moers war 2020 zunächst Inventur angesagt, am vergangenen Freitag öffnete das Geschäft wieder. Seitdem hat sich der Karton schon ziemlich gefüllt. Ihre Aktion haben Christine und Stephan Brack bei Facebook gepostet – mit großer Resonanz. Der Unverpackt-Laden Tante Pati aus Moers will eine eigene Aktion starten und fordert andere Geschäfte auf, es ebenso zu machen. Christine Brack weiß jedenfalls schon, was mit dem Paket voller Kassenbelege passieren soll: „Vielleicht schicken wir es Bundesfinanzminister Olaf Scholz zum 1. April – als Scherz.“