Brigitte Gerdes ist in Moers die Unternehmerin des Jahres

Unweit der geplanten Edeka-Zentrale an der Rheinberger Straße in Moers wurde am Freitagabend die Edeka-Betreiberin Brigitte Gerdes zur Unternehmerin des Jahres 2019 erklärt.

Der Titel wurde von der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der CDU Moers vergeben – auf Grund von Gerdes unternehmerischen Fähigkeiten, aber vor allem auch wegen des ehrenamtlichen Engagements der Lebensmitteleinzelhändlerin.

„Ich fühle mich schon sehr geschmeichelt“, freut sich Brigitte Gerdes nach der Ehrung in der Kaffeerösterei Oranien Nassau. „Ich meine, man macht viel, aber man hat auch immer die Anerkennung. Ich finde es einfach so toll, dass das jetzt nochmal öffentlich so gesagt wird.

Das ist eine sehr schöne Wertschätzung.“ Die Entscheidung fiel nicht besonders schwer, erklärt der Vorstandsvorsitzende der MIT, Noel Schäfer: „Das war eigentlich gar nicht mal so schwierig. Wir haben uns angeschaut, wer sich hier wirklich engagiert und natürlich auch, dass Brigitte Gerdes sich beim neuen Edeka Center für neue Ausbildungsplätze engagiert. Da war Frau Gerdes für uns die beste Wahl.“

Die zweifache Mutter hat ihre Karriere mit einer Ausbildung in einer Metzgerei begonnen. 1996 hat sie sich mit den Edeka-Filialen in Utfort (2001 geschlossen) und am Rheinkamper Ring selbstständig gemacht. 2021 soll das neue E-Center an der Rheinberger Straße folgen, als neuer Lebensmitteleinzelhandel-Standort. Neben ihrer beruflichen Verpflichtung unterstütze sie sämtliche Vereine, Schulen und Kindergärten in Moers, sagt Gerdes.

Daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern: „Also ich denke mal, wir haben ja eine starke Herausforderung mit dem neuen Frischecenter. Das ist schon ganz toll und war immer mein Traum gewesen. Ich werde mich so lange wie ich kann engagieren, auch im Ehrenamt. Wie es so schön heißt: „Wer rastet der rostet“. Das ist für mich schon sehr wichtig.“

Bereits zum fünften Mal wurde der Titel „Unternehmer des Jahres verliehen“. In diesem Jahr mit dabei: Ingo Brohl (CDU), der ein Grußwort an die Besucher richtete, Michael Rüscher (IHK Niederrhein), der über den Einzelhandel in Moers referierte und die zweite Vorsitzende der MIT, Jutta Gerwers-Hagedorn. Sie hielt für Brigitte Gerdes die Laudatio.