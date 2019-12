Moers. Dominik und Phillip Niepel aus Moers bieten Backmischungen nach Rezepten ihrer Oma an. In Moers und Hannover läuft „BackElse“ schon erfolgreich.

Brüder aus Moers verkaufen Backmischungen nach Omas Rezeptur

Wenn es nach Plan gelaufen wäre, würde Dominik Niepel in ein paar Monaten vor einer Schulklasse stehen und Mathe und Philosophie unterrichten. Stattdessen steht er jetzt nahezu täglich in der Profiküche seiner Mutter und füllt mit seinem Bruder Phillip selbstgemachte Backmischungen ab. So schnell kann es gehen, wenn man eine Idee hat. Und eine Oma, die eine begnadete Bäckerin war.

Die Idee für „BackElse“, wie sie ihr Start-up nennen, entstand bereits vor einigen Jahren. Damals halfen Dominik und Phillip im Frühstücksservice ihre Mutter aus und verkauften unter anderem süßes Walnussbrot und Brownies, die nach Rezepten entstanden, die ihre Großmutter in einem Buch niedergeschrieben hatte, und die so köstlich schmeckten, dass Kunden regelmäßig nach den Zutaten fragten. „Nix da“, dachten sich die beiden Brüder und behielten die Rezepte für sich.

Danach verschwand die Idee erstmal in den Hinterstübchen der beiden Brüder. Dominik nahm nach dem Abitur ein Mathe- und Philosophiestudium auf Lehramt in Hannover auf und Phillip begann eine Ausbildung in Moers. „Die Idee verlief im Sande“, sagt Dominik. Aber: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür.“

Am 11. November sind sie mit ihren Backmischungen an den Start gegangen, die es bereits bei Rewe und Edeka zu kaufen gibt. Auch in Feinkostläden und Cafés stehen sie im Regal – und das nicht nur in Moers, sondern auch in Hannover, wo die hellbraunen Papiertütchen mit dem niedlichen Konterfei von „BackElse“ noch erfolgreicher laufen.

Das Motiv lieferte übrigens ein Grafikdesigner, der auch für Milka-Schokolade tätig ist. Den Kontakt habe seine Mutter hergestellt, sagt Dominik Niepel.

Neben süßem Walnussbrot und Brownies bieten die Brüder mittlerweile auch eine Backmischung für Waffeln an. Ein Dinkel-Körner-Brot befindet sich außerdem in Planung. In der Profiküche ihrer Mutter, die ein Catering-Unternehmen betreibt, füllen Dominik und Phillip Niepel die Zutaten ab. Noch machen sie alles selbst. Und so langsam müssen sich sich die Frage stellen, wo sie mit ihrem jungen Unternehmen hin möchten.

In Moers zu bekommen: Mischungen von BackElse

Die Zeit nach Weihnachten möchten sie nutzen, um Rezepturen zu verfeinern und zu sehen, ob das Geschäft auch noch gut läuft, wenn die Adventszeit vorbei ist. Und danach werde man die Strategie bestimmen.

BackElse in Moers. Oma Elses Start-up für Backmischungen. So sieht es aus. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

„Als nächstes möchten wir ,BackElse’ auch in Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort anbieten“, sagt Dominik Niepel. Auch Duisburg und Düsseldorf stehen auf ihrem Expansionsplan.

Doch, in welcher Art? Klar ist, dass sie sich vergrößern möchten.

Aber möchten sie ihre Backmischungen weiterhin vor allem in Feinkost- und Geschenke-Läden sowie in Cafés anbieten und die Produktionsmenge entsprechend klein halten? Oder sollten sie das Geschäft größer aufziehen, die Mengen vergrößern und abfüllen lassen?

Dafür müssten sich die Brüder eine andere Produktionsstätte suchen. Wichtig sei ihnen aber, dass ihre Backmischungen nicht zu reinen Industrieprodukten werden, sagt Dominik Niepel. Egal, wo die Reise demnächst hingeht.

Und eines ist bereits jetzt klar: Das nächste Jahr könnte für die beiden Brüder von „BackElse“ ein spannendes werden.

>> Backmischungen ohne Konservierungsstoffe <<

Die Backmischungen werden ohne Geschmacksverstärker oder Konservierungsstoffe hergestellt und kosten zwischen 3,90 und 6,90 Euro. Sie sind bei Rewe und Edeka, aber auch bei Genusto an der Uerdinger Straße, bei Bührmann Weine an der Franz-Haniel-Straße sowie im Restaurant La Maremma am Nordring und im Café des Arts am Hanns-Dieter-Hüsch-Platz erhältlich.