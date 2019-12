Moers. Die SPD Moers will bis 8. Januar entscheiden, wer ihr Kandidat bei der Bürgermeisterwahl sein soll. Ibo Yetim ist nicht der einzige Interessent.

Am 8. Januar 2020 soll endgültig feststehen, mit welchem Bürgermeisterkandidaten die SPD in Moers in den Wahlkampf für die Kommunalwahl am 13. September geht. Das teilte der Stadtverband wenige Stunden nach der Vertreterversammlung am Freitagabend mit.