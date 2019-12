Burghofbühne Dinslaken begeistert Kamp-Lintforter Publikum

Ernst sein ist in Zeiten des schönen Scheins gar nicht so leicht. In den so genannten sozialen Netzwerken werden die schönsten Bilder ausgewählt. Das Leben erscheint perfekt und nicht hässlich. Diese Beobachtungen hat Regisseurin Nadja Blank gemacht. Blank ist Regisseurin der Burghofbühne Dinslaken und nahm sich nun eine besondere Inszenierung vor. Im neuen Gewand präsentierte das Ensemble der Burghofbühne Dinslaken die 1895 uraufgeführte Komödie „Bunburry oder die Kunst, ernst zu sein“.

Die Komödie stammt aus der Feder des irischen Schriftstellers Oscar Wilde. Wer Wildes Literatur kennt, ahnt: Im Theaterstück geht es nicht gerade zimperlich zu, sondern durchaus gesellschaftskritisch. Bühnenbildner Jörg Zysik setzte auf Minimalismus. Glühbirnen waren an weiß-roten Stellwänden angebracht. Die Anordnung erschien, als stünde man inmitten einer Zirkusmanege.

Zwei Dandys, zuständig fürs Drama

Ein clownesker Butler (Andreas Petri) strömt in die Manege, schraubt an den Glühbirnen und scheint alles für den Trubel vorzubereiten. Zuständig fürs Drama: die beiden Dandys Algernon (Malte Sachtleben) und Jack (Philip Pelzer). Um familiären Verpflichtungen zu entgehen, hat Algernon einen imaginären Freund namens Bunbury erfunden. Der ist natürlich ständig krank und braucht Hilfe.

„Bist du ein echter Bunburianer?“, fragt Algernon den etwas trotteligen Jack. Jack nickt und stellt seinen imaginären Bruder namens Ernst vor. Wenn Jack im Nachtleben unterwegs ist, nennt er sich dann selbst Ernst. „Jeder braucht einen Bunbury“, ist sich Algernon sicher. „Besonders dann, wenn man heiratet.“

Publikum feiert grandiose schauspielerische Leistung

Das Lügengebäude der falschen Identitäten gerät ins Wanken, als Algernons Cousine Gwendolin (Marie Förster) sich in Jack verliebt. Zu allem Überfluss verliebt sich Ziehtochter Cecily (Talisa Lara) in Algernon. Beide halten den jeweils Angebeteten für einen Mann namens Ernst. Cecily wählt als Liebeslied Helene Fischers „Atemlos durch die Nacht“ - klar, der Klassiker. Mutter Lady Bracknell (Jasmina Musić) ist kritisch: „Haben Sie Wertpapiere oder Grundbesitz? Wie hoch ist Ihr Einkommen und wo kommen Sie überhaupt her?“, überprüft sie ihren möglichen Schwiegersohn Jack.

Algernon stellt schwarzhumorig fest: „Alle Töchter werden wie ihre Mütter.“ Und: „Verwandte können schlimm sein. Sie leihen niemals Geld und geben kein Kredit. Wie das Publikum. Nur schlimmer.“ Als Jack dann brüllt, dass sein Freund Ernst gestorben wäre und Algernon plötzlich als auferstandener Ernst auftaucht, ist das Verwechslungsspiel perfekt.

Zwischen geschminkter Maskerade und doppeldeutigem Liebesernst, lieferten die Darsteller eine grandiose schauspielerische Leistung ab, die das Publikum restlos begeisterte.