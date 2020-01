Cantare Repelen bietet in Moers eine hinreißende Show

Mit einer hinreißenden Show startete Cantare Repelen in Moers am Sonntag in das Jahr 2020. Unter dem Motto „Musical & Movie“ boten knapp 30 Sängerinnen und fünf Solistinnen der Formationen „Musical Collection“ und „New Generation“ auf der bunt illuminierten Bühne im fast ausverkauften Kulturzentrum Rheinkamp die von Cantare gewohnte Chormusik etwas anderer Art.

„Das Besondere ist, dass wir vier verschiedene Formationen haben, wo jeder von klassisch bis modern Musik nach seinem Geschmack machen kann“, erklärte Chor-Vorsitzende Marliese Brinkmann. Die Formationen heißen Da Capo, Collegium Vocale, Musical Collection und New Generation. „Dies bietet uns zudem die Möglichkeit, in jedem Jahr sieben bis acht Konzerte ganz unterschiedlicher Musikrichtungen zu geben“, betont Hermannjosef Roosen, seit 38 Jahren musikalischer Leiter des 1965 gegründeten Frauenchors.

Die Neujahrsshow von „Cantare Repelen“ fand im fast ausverkauften Kulturzentrum Rheinkamp statt. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Das 2007 eingeführte ungewöhnliche Konzept habe sich allen Unkenrufen zum Trotz voll bewährt: „Wir haben alle uns damals gesetzten Ziele erreicht“, freute sich Roosen, der am Sonntag mit vielen Hintergrundinformationen durch das Programm führte. Dieses bot einen Querschnitt internationaler musikalischer Highlights aus Film, Musical, Rock und Pop, bei dem vor allem Oldie-Fans der 1960er und 70er Jahre auf ihre Kosten kamen. Es reichte, um nur einige zu nennen, vom unvergessenen, Judy Garland-Klassiker „Over the Rainbow“ und „Summer of 69“ von Brian Adams über das „Night Fever“ entfachende Bee-Gees-Medley „Stayin‘ Alive“, Soul-Hits von Aretha Franklin, Audrey Hepburns „Moon River“, „Bright Eyes“ von Paul Simon und „Rock, Roll & Remember“ bis zum begeistert beklatschten „Tribute To Queen“.

Dabei wechselten sich Chor und die Solistinnen Antonia Weyers, Andrea Roosen, Anika Wessling und Julia von Salzen, sämtlich mit Ausnahmestimmen gesegnete Sängerinnen, jeweils ab. Mit dem Filmsong „Fly with me“ sang sich auch Natalia Rjabko bei ihrem Solo-Debüt gleich in die Herzen der Zuhörer.

Für den weitgehend authentischen Sound sorgte das Halbplayback. Dies bot die originale, instrumentale Begleitung, zu der Chor und Solisten live sangen: „Wir sind zwar nicht unbedingt Fans von Chormusik, aber ein Konzert von Cantare lassen wir uns, wenn möglich, nicht entgehen“, lobte eine Besuchergruppe aus Utfort. Kurz: Fast drei Stunden tolle Musik und eine Veranstaltung, die mit vollem Recht vergnügungssteuerpflichtig war. Wer im Chor mal mitsingen möchte: Geprobt wird jeden Dienstag um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Repelen an der Linde.