Corona in Moers Caritas Moers-Xanten bietet einen digitalen Kaffeeklatsch an

Moers Erstmals können Interessierte am kommenden Montag mitmachen. Es ist nicht das einzige Caritas-Angebot, das dann startet.

Um der Einsamkeit und Isolierung entgegen zu wirken, organisiert der Caritasverband Moers-Xanten ab kommenden Montag, 18. Januar, 11 Uhr einen digitalen Kaffeeklatsch über das Internet. Zusätzlich sind Online-Spielenachmittage geplant, heißt es in einer Mitteilung des Versandes aus dieser Woche.

Treffen, Austausch und Kontakte knüpfen mit anderen Menschen ist im Moment nicht möglich? Der Caritasverband Moers-Xanten e.V. sagt: doch - und lädt deshalb alle Interessierten ab dem 18. Januar, 11 Uhr zum regelmäßigen „Kaffeeklatsch mal anders“ und einem digitalen Spieletreff ein.

Die Treffen finden per Videokonferenz statt. Jede und jeder Teilnehmende kann sich also sicher und gemütlich von zuhause per Computer, Tablet oder Smartphone einwählen, heißt es in der Mitteilung weiter. Bei Kaffee, Tee oder anderen Leckereien werde dann gemeinsam geklönt und Geselligkeit auf eine andere Art und Weise genossen.

Geplant ist auch ein digitaler Spieletreff mit so genannten Papier- und Bleistiftspielen einzurichten. Gemeint sind hier beispielsweise die Spiele „Stadt, Land, Fluss“, „Wer bin ich“ oder auch „Montagsmaler“, da hier kaum Materialien benötigt werden. Das erste Treffen findet auch hier am Montag, 18. Januar um 11 Uhr statt.

Danach wird das weitere Vorgehen besprochen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Angebote werden von der inklusiven Quartiersentwicklung für Neukirchen gemacht, teilnehmen können laut Mitteilung aber grundsätzlich alle Interessierten.

Die Details samt Unterstützung zur Technik gibt es beim Caritasverband Moers-Xanten, Ilka Mainka, Telefon 0176 / 154 300 20 (wer möchte, kann auch gern auf den Anrufbeantworter sprechen) oder per E-Mail: ilka.mainka@caritas-moers-xanten.de