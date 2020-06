Die Öztas Dönerproduktion hat ihren Sitz schon seit 26 Jahren in Moers. Nun wurden hier mehrere Corona-Fälle bekannt.

Wesel/ Moers. Der Kreis Wesel hat nach dem Corona-Ausbruch in einer Moerser Dönerproduktion zur Pressekonferenz eingeladen - wir berichten aktuell.

• Derzeit sind 79 Mitarbeiter des Moerser Unternehmes Öztas Dönerproduktion GmbH & Co KG mit dem Coronavirus infiziert. Durch die fortlaufende Kontaktermittlung des Kreises Wesel wurde mittlerweile festgestellt, dass von den 62 am Donnerstag gemeldeten Neuinfektionen 24 außerhalb des Kreises Wesel in Duisburg wohnen.

• Insgesamt wurden bei 200 Mitarbeitern Abstriche vorgenommen. Etwa 120 Ergebnisse stehen noch aus. Die Nachverfolgung des Kreises Wesel läuft auf Hochtouren.

• Der Kreis Wesel informiert ab 12.30 Uhr bei einer Pressekonferenz über die Lage zum Infektionsgeschehen.

Wie entwickelt sich die Situation im Kreis Wesel nach dem Corona-Ausbruch in einer Moerser Dönerfabrik? Der Kreis Wesel will sich am Freitagmittag zur aktuellen Lage äußern. Der Fall hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt.

Die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis Wesel liegt damit bei 15,4, nicht wie zunächst berichtet bei 20,2. Um über das Infektionsgeschehen zu informieren, hat der Kreis Wesel am Freitag zu einer Pressekonferenz eingeladen. Wir werden an dieser Stelle ab 12 Uhr aktuell aus dem Kreishaus in Wesel berichten.

Corona-Ausbruch in Moers: Was ist passiert?

Am Mittwoch hatte der Kreis Wesel zunächst mitgeteilt, dass in dem Moerser Fleisch-Unternehmen 17 Mitarbeitende positiv getestet worden seien. Dies hatte sich im Nachgang der landesweit verfügten Testung der fleischverarbeitenden Betriebe durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Anfang Mai ergeben.

Am Donnerstag stieg die Zahl der positiven Testergebnisse dann auf 79. Bei den jetzt positiv getesteten Mitarbeitern handelt es sich laut Angaben des Kreises nicht um Personen, die in Sammelunterkünften untergebracht sind. Keine der positiv getesteten Personen weist bisher die Corona-typischen Symptome auf, heißt es.

Landrat: „Noch nicht dagewesener Anstieg der Infektionszahlen“

Landrat Dr. Ansgar Müller äußerte sich in einer Mitteilung am Donnerstag: „Die bisher vorliegenden Ergebnisse der Reihentestungen bei Öztas führen zu einem deutlichen und noch nicht dagewesenen Anstieg der Infektionszahlen im Kreis Wesel. Um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus im Kreis Wesel zu verhindern, empfehle ich dringend allen Bürgerinnen und Bürgern, sich an die bekannten Abstands- und Hygieneregeln zu halten und Sozialkontakte möglichst einzuschränken.“

Zum weiteren Vorgehen des Kreises Wesel sagte der Landrat weiter: „Unser wichtigstes Instrument ist und bleibt die Kontaktnachverfolgung, um mögliche Infektionsketten innerhalb und außerhalb des Unternehmens zu stoppen.“ (def/ red)

