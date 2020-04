Corona Corona in Kamp-Lintfort: Pfarrer per Videokonferenz gewählt

Kamp-Lintfort. Die Evangelische Gemeinde Lintfort hat zwei neue Pfarrer. Wegen der Kontaktsperre wurden Michael Hammes und Frank Hartmann elektronisch gewählt.

„Ja, das war die ungewöhnlichste Pfarrwahl, die ich bislang erlebt habe“, bestätigt Superintendent Wolfram Syben. Denn normalerweise ist die Wahl in einen feierlichen Gottesdienst integriert, die gewählten Presbyterinnen und Presbyter, die die Gemeinden leiten, schreiten zur Wahlurne und gleich im Anschluss werden die Stimmen noch im Gottesdienst ausgezählt und die Gemeindeglieder klatschen oft über ein schönes Wahlergebnis. Aber in Zeiten von Corona ist alles ein wenig anders.

„Wegen des Kontaktverbotes haben wir elektronisch per Videokonferenz wählen müssen“, sagt Syben. „Aber es war nicht weniger herzlich, wir haben uns sehr über das einstimmige Ergebnis sowohl für Pfarrer Michael Hammes wie auch für Pfarrer Frank Hartmann gefreut.

Frank Hartmann. Foto: Kirchenkreis Moers

Im Anschluss an die Wahl wurden beide Gewählten telefonisch über das Wahlergebnis informiert. Pfarrer Michael Hammes kommt aus Solingen, wo sein Vater Pfarrer ist. Dort hat er die kirchliche Arbeit kennengelernt, zum Beispiel als Teamer im Kindergottesdienst und der Konfirmandenarbeit. Studiert hat er in Wuppertal und Bonn. Sein Vikariat hat er in Rheinberg absolviert.

Viele Kontakte geknüpft

Nach Lintfort kam er im Jahr 2018 zum Probedienst. „Dass ich jetzt gewählt worden bin, freut mich sehr“, sagt der 32-Jährige. „Ich habe bereits viele gute und schöne Kontakte geknüpft. Ich bin glücklich, dass das Presbyterium meine bisherige Arbeit wertschätzt und mich weiter in Lintfort behalten möchte.“

Auch Pfarrer Frank Hartmann freut sich. „Ich komme gern nach Lintfort, wenngleich ich manche und manches aus Neukirchen vermissen werde. Die Lintforter Gemeinde und ich haben uns kennengelernt, das passt gut, und in Neukirchen werde ich im Rahmen der Zusammenarbeit in der Region auch immer wieder Dienst tun, zum Beispiel Trauerfeiern oder Vorträge“, erzählt der 56-Jährige. Hartmann ist in Mülheim geboren und studierte Theologie in Bochum. Nach dem Vikariat in Mülheim, dem Hilfsdienst in Essen-Kettwig und dem Schulpfarrdienst in Mönchengladbach-Rheydt wechselte er im Jahr 2002 in die Evangelische Kirchengemeinde Dinslaken. 10 Jahre später übernahm er den Pfarrdienst in der Evangelische Kirchengemeinde Neukirchen. Dr. Frank Hartmann ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Neukirchen. „Auch Lintfort ist wie Neukirchen eine lebendige Gemeinde, die sehr intensiv mit katholischen und muslimischen Gläubigen zusammenarbeitet. Das ist mir sehr wichtig.“

Michael Hammes Foto: Kirchenkreis Moers

Wechsel in den Ruhestand

Die Pfarrwahl wurde notwendig, weil mehrere Geistliche der Ev. Kirchengemeinde Lintfort mit vollen oder halben Pfarrstellen in diesem Jahr in den Ruhestand gehen: Michael Ziebuhr, Klaus und Susanne Rosorius und Peter Muthmann. Mit den Ev. Kirchengemeinden Neukirchen, Vluyn und Hoerstgen bildet Lintfort eine Region und gemeinsam haben sie bereits Formen der Zusammenarbeit geprobt, die es ermöglichen, die bisherige gute Arbeit trotz zurückgehender Gemeindegliederzahlen und abnehmenden Kirchensteuereinnahmen fortzusetzen. Das reicht von der Seelsorge für die Einzelnen bis zum Feiern von Gottesdiensten in Gemeinschaft. Pfarrer Christoph Roller unterstützt bis Ende des Jahres die Gemeinde.