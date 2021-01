Das Corona-Testzentrum am Krankenhaus Bethanien in Moers ändert seine Öffnungszeiten.

Corona in Moers Corona in Moers: Geänderte Öffnungszeiten im Testzentrum

Moers Im Corona-Testzentrum am Krankenhaus Bethanien Moers gelten vorübergehend neue Öffnungszeiten. Termine können online vereinbart werden.

Vom 20. bis 22. Januar gelten vorübergehend geänderte Öffnungszeiten im Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein für Covid-19 am Krankenhaus Bethanien in Moers. Testungen sind dann nur am Donnerstag von 8 bis 10 Uhr möglich, wie das Krankenhaus am Freitag mitteilt.

Ab Montag, 25. Januar sind Testungen montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 10 Uhr möglich. Wer sich auf Covid-19 testen lassen möchte, hat sich online unter https://www.doctolib.de/testzentrum-covid/moers einen Termin unter Angabe des Besuchsgrundes zu vereinbaren.

Dabei ist laut Mitteilung zu beachten, dass pro Termin nur eine Person angemeldet werden kann. Zum Termin ist ein Screenshot der Bestätigung beziehungsweise der E-Mail oder alternativ ein Ausdruck der Anmeldung mitzubringen und vorzuzeigen.