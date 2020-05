Corona in Moers: Krankenhäuser halten am Besuchsverbot fest

Die drei Krankenhäuser in Moers und Kamp-Lintfort halten in der Coronakrise am Besuchsverbot fest.

Moers/Kamp-Lintfort. In Moers und Kamp-Lintfort sind in der Coronakrise in den drei Krankenhäusern weiterhin keine Besuche möglich. Doch es gibt Ausnahmen.

Die drei Krankenhäuser Bethanien und St. Josef in Moers und das St. Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort halten nach gemeinsamer Rücksprache weiterhin am Besuchsverbot fest. Laut einer Mitteilung vom Mittwoch stellen sie die Sicherheit schutzbedürftiger Patientinnen und Patienten sowie auch die ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mittelpunkt ihres Handelns.

Gerade im Zuge der Lockerungsmaßnahmen, die in vielen Bereichen realisiert werden, sei es von enormer Bedeutung, dass die Krankenhäuser handlungsfähig bleiben, um ihren Versorgungsauftrag erfüllen zu können. Seit rund zwei Wochen hätten die Krankenhäuser wieder schrittweise ihre planbaren Operationen hochgefahren und seien damit wieder stärker ausgelastet. Gleichzeitig tragen sie die Verantwortung, auch weiterhin Kapazitäten zur Behandlung von Covid-19-Fällen vorzuweisen.

Unklar: Was kommt mit den Lockerungen?

Es sei unklar, ob die Zahl der behandlungsbedürftigen Patientinnen und Patienten mit Covid-19 in Folge der Lockerungen ansteigen werde. Um ihrer Aufgabe unter diesen Gesichtspunkten gerecht zu werden und dabei gleichzeitig diejenigen schützen zu können, die aufgrund ihrer Erkrankung geschwächt sind und stationär behandelt werden müssen, halten die drei Krankenhäuser weiterhin am generellen Besuchsverbot fest.

Von dieser Regelung ausgenommen sind laut Mitteilung Eltern, deren Kinder einen stationären Krankenhausaufenthalt bedürfen, (Ehe-) Partner von Schwangeren und Gebärenden sowie Angehörige von Palliativpatientinnen und –patienten. In Ausnahmefällen kann von dem Besuchsverbot abgewichen werden, wenn der/die behandelnde Ärztin und Arzt dies als erforderlich betrachtet.

Die drei Krankenhäuser bitten Verständnis für diese Entscheidung, die sich die Krisenstäbe in den Kliniken nicht leicht gemacht haben. Das Besuchsverbot wird regelmäßig überprüft und entsprechend der aktuellen Entwicklung neu bewertet und angepasst.