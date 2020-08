An der Hermann-Runge-Gesamtschule gibt es den ersten Coronafall an einer Moerser Schule.

Corona in Moers

Corona in Moers Corona: Kreis meldet erste Infektion an Schule in Moers

Moers. An der Hermann-Runge-Gesamtschule in Moers gibt es in der Oberstufe einen Coronafall. Der Schulbetrieb läuft planmäßig weiter – für fast alle.

An der Hermann-Runge-Gesamtschule in Moers wurde eine Person aus Schülerschaft der Oberstufe positiv auf das Corona-Virus getestet. Das meldet der Kreis Wesel am Montag.

Die Person befinde sich in Quarantäne, das Gesundheitsamt habe die Kontaktnachverfolgung aufgenommen. Neben der positiv getesteten Person aus der Schülerschaft befinden sich weitere elf Schülerinnen und Schüler vorsorglich in Quarantäne, da sie sich in räumlicher Nähe zu der infizierten Person aufgehalten haben. Hierbei handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, teilt der Kreis weiter mit.

Da Abstands- und Hygieneregeln eingehalten würden, laufe der Schulbetrieb unter den aktuellen Hygienevorgaben in Absprache mit dem Gesundheitsamt und der Stadt weiter. Lehrkräfte sind nicht betroffen und für die übrigen Schülerinnen und Schüler bestehe kein erhöhtes Risiko. Dank der laut Kreis guten Zusammenarbeit zwischen Schulleitung und Gesundheitsamt sei der Unterricht an der Schule am Montag wie vorgesehen verlaufen. Gesundheitsamt, Schule und Stadt befänden sich in engem Austausch, um das weitere Vorgehen festzulegen.