Corona in Moers Corona in Moers: Schüler und Lehrer warten auf 2300 Tablets

Moers Um das digitale Lernen besser zu machen, hatte die Stadt im Herbst Tablets bestellt. Bisher ist noch kein einziges angekommen.

Seit diesem Montag nehmen Schülerinnen und Schüler in NRW am Distanzunterricht teil. Eine wichtige Rolle soll dabei das digitale Lernen spielen, doch in Moers sind die Möglichkeiten dazu nach wie vor begrenzt, weil geeignete Geräte fehlen.



Mitte vergangenen Jahres hatte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) Laptops und Tablet-Computer für Lehrer versprochen. Ebenso sollten die Schulen weitere digitale Endgeräte erhalten, die an Schülerinnen und Schüler weitergegeben werden können. Im ersten Corona-Lockdown war deutlich geworden, dass solche Endgeräte in vielen Fällen fehlen.

Die Bestellungen sind über das KRZN gelaufen

Die Stadt Moers hat auf die neuen Möglichkeiten reagiert und im Herbst 1400 Tablets für Schülerinnen und Schüler sowie 900 Tablets für Lehrkräfte bestellt. Die Anforderung sei über das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) gelaufen, das die Organisation für mehrere Kommunen aus der Region übernommen habe, sagte Stadt-Pressesprecher Klaus Janczyk in der vergangenen Woche.



Zurzeit würden die Geräte dringend benötigt, um das digitale Lernen umzusetzen, doch die Schulen und Schüler in Moers müssen noch warten. Zuerst hatte vergangene Woche Dr. Astrid Czubayko-Reiß vom Grafschafter Gymnasium darüber berichtet, dass man nach wie vor keine neuen Geräte habe.

Die Lieferung wird für Januar/Februar erwartet

Wie sich jetzt herausstellt, ist das kein Einzelfall. Laut Darstellung der Stadt ist bisher kein einziges der insgesamt 2300 Tablets am Bestimmungsort angekommen. Klaus Janczyk: „Wir erwarten im Januar oder Februar eine Lieferung, können aber nicht sagen, ob sie vollständig ist. Es könnte auch eine Teillieferung sein. Der Markt ist leergefegt.“