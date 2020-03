Corona: Neukirchen-Vluyn sagt weitere Veranstaltungen ab

Neukirchen-Vluyn. Neukirchen-Vluyn sagt wegen des Coronavirus weitere Veranstaltungen ab. Die Vereine sollen prüfen, ob ihre Veranstaltungen aktuell nötig sind.

In Neukirchen-Vluyn ist es am Freitag bei einem bestätigten Coronavirus-Fall geblieben. Wegen der Ansteckungsgefahr hat die Stadt gleichwohl weitere Veranstaltungen abgesagt. Als da wären: Sybille Bullatschek mit „Pfläge lieber ungewöhnlich!“ am 20. März in der Kulturhalle, Märkte der Möglichkeiten am 2. April und 7. Mai, das Stadtgespräch am 27. April in der VHS, der Feierabendmarkt am 14. Mai, das Gastspiel von Bastian Bielendorfer am 15. Mai, der Aktionstag Niederberg am 17. Mai.

Zuvor waren schon, wie berichtet, die JSG-Varietés, das Musical „Endlich! Elbphilharmonie“, Ingo Appelt, die Earth Hour, der Brandschutztag in Vluyn, der Vluyner Mai und das Festival Heaven and Hill abgesagt worden.

Die Sportvereine werden in der Pressemitteilung nicht ausdrücklich erwähnt, die Stadt schließt gleichwohl nicht aus, dass sie weitere Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern untersagt. Sie werde jeweils das Risiko auf Basis des Infektionsschutzgesetzes abwägen. Den Veranstaltern empfiehlt die Stadt zu prüfen, ob das Event zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich notwendig ist. Auch „Treffen mit ausführlichen Sozialkontakten“, so die Mitteilung, sollten auf das absolut Nötigste beschränkt werden. Hiervon betroffen seien etwa Vereinstätigkeiten, Nachbarschaftsfeiern sowie Osterfeuer. Auch die Zusammensetzung des Publikums könne Hinweise bei der Entscheidung liefern, etwa ob die Teilnehmer aufgrund des Alters oder des Gesundheitszustandes zu einer Risikogruppe gehören. Darüber hinaus spielten die Dauer des Events und die Intensität der Kontakte eine Rolle. Der Bürgermeister empfiehlt an dieser Stelle eine Checkliste der Stadt Köln.

Entscheidet sich der Veranstalter für die Durchführung, sollte er die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts befolgen.