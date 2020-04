Coronakrise im Kreis Wesel: Bürgermeister wollen Lockerungen

Die Experten des Ifo-Instituts gehen davon aus, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland wegen der Corona-Krise im laufenden Jahr um 4,2 Prozent einbricht. Im zweiten Quartal sind es demnach sogar fast zehn Prozent.

Am Niederrhein. Im Kreis Wesel setzen sich Bürgermeister in der Coronakrise für Lockerungen bei bestimmten Branchen ein. Adressat ist der Ministerpräsident.

In einem gemeinsamen Schreiben wenden sich die Bürgermeisterin aus Wesel und die Bürgermeister aus Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Hamminkeln und Voerde an der nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet. Sie bitten in der Coronakrise um eine eingeschränkte Öffnung für spezielle Branchen.

In dem Schreiben werden ausdrücklich Möbelhäuser, Küchenstudios und Autohäuser genannt, die bisher geschlossen sind. Dazu heißt es in dem Schreiben deutlich: „Die Betreiber fürchten, unvermeidbar in eine Insolvenzwelle zu geraten, unter deren Wucht die bisher gut laufenden Häuser unwiederbringlich vom Markt verschwinden könnten.“

50.000 Euro Fixkosten – 0 Euro Umsatz

Dargestellt wird in dem Schreiben ausführlich die Situation in Möbelhäusern. Trotz Kurzarbeit summierten sich wöchentlich Fixkosten von rund 50.000 Euro – bei 0 Euro Umsatz. Der Onlineverkauf werde häufig von Kunden nicht angenommen. (red)