Ab Montag, 4. Mai, können Paare auch wieder in Moers heiraten.

Hochzeit und Corona Coronakrise: In Moers darf bald wieder geheiratet werden

Moers. Das Standesamt in Moers bietet ab 4. Mai Termine für Trauungen an. Auch der Bürgerservice erweitert seinen Betrieb. Plexiglas bietet Schutz.

Es darf in Moers wieder geheiratet werden. Ab Montag, 4. Mai, bietet das Standesamt Termine für Eheschließungen an. Die notwendigen Unterlagen sollten bereits im Vorfeld zugesandt oder im Hausbriefkasten der Stadt Moers eingeworfen werden. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes darf bei der Trauung bis auf Weiteres ausschließlich das Brautpaar anwesend sein. Nach Absprache mit dem Standesamt können in Einzelfällen die eigenen minderjährigen Kinder mitgebracht werden, wenn keine Betreuung sichergestellt werden kann.

Damit das Brautpaar keinen Mundschutz tragen muss, besteht ein Schutz durch Plexiglasscheiben. Die Trauungen müssen sich auf den formell notwendigen zeitlichen Umfang von ca. 15 Minuten beschränken. Die Trauungen an Samstagen finden vorerst auch im Rathaus unter den gleichen Bedingungen statt. Für die Absage oder Verschiebung von Eheschließungen werden die Bürger gebeten, telefonischen Kontakt mit dem Standesamt aufnehmen.

Moers: Bürgerservice nimmt am 4. Mai Betrieb auf

Personenstandsurkunden können per Post oder über das Urkundenportal des Standesamtes (www.moers.de/de/stichwoerter/urkunden/gebuehren) beantragt werden.

Die Anmeldung von Neugeborenen erfolgt über die Krankenhäuser oder postalisch. Vaterschaftsanerkennungen sind nur bei rechtzeitigem Einreichen der vollständigen Unterlagen und mit vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich. Sterbefälle werden weiterhin von den Bestattern mit allen erforderlichen Unterlagen angemeldet. Bestatter können die Sterbeurkunden wie bisher im Rathaus abholen.

Ebenfalls ab 4. Mai nimmt der Bürgerservice wieder den erweiterten Betrieb auf. Derzeit werden noch lediglich unaufschiebbare Angelegenheiten bearbeitet. Für zeitlich nicht so dringende Fälle kann aber ab sofort telefonisch ein Termin vereinbart werden. Online-Buchungen sind aktuell nicht möglich.

Kontakt zum Standesamt: 02841/201-679, -690,-693, -695 und -696. Telefonische Terminvereinbarung beim Bürgerservice: 02841/201-648 und 201-666.