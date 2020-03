Moers. In Moers hat sich ein Mensch mit dem Coronavirus infiziert. Die Person sei aus dem Urlaub zurückgekehrt, teilt der Kreis am Dienstagmorgen mit.

Jetzt gibt es auch den ersten bestätigten Corona-Fall in Moers. In der Nacht von Montag wurde der Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises Wesel über ein positives Testergebnis auf den Coronavirus informiert. Das teilt die Pressestelle am Dienstagmorgen mit.

Dies ist der zweite bestätigte Fall einer Corona-Infektion im Kreis Wesel. Die betroffene Person ist vor Kurzem aus dem Urlaub zurückgekehrt, lebt in Moers und befindet sich bereits in häuslicher Isolation. Der Kreis Wesel will weitere Informationen mitteilen, sobald diese vorliegen, heißt es in der Mitteilung.

Coronavirus: Zwei Fälle im Kreis Wesel bestätigt

Virologe zum Coronavirus: Ansteckungsgefahr im Sommer gering Virologe zum Coronavirus- Ansteckungsgefahr im Sommer gering

Der erste Corona-Fall im Kreis Wesel war am 28. Februar bestätigt worden. Es handelt sich um eine Mitarbeiterin der Verwaltung des St. Bernhard-Hospitals Kamp-Lintfort. Seit dem vergangenen Sonntag geht der Kreis einem begründeten Corona-Verdacht am Andreas-Vesalius-Gymnasium (AVG) in Wesel nach. Die Schule ist vorsorglich noch bis mindestens Mittwoch geschlossen.

.