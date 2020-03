Coronavirus in Neukirchen-Vluyn: Erster Fall bestätigt

Kreis Wesel. In Neukirchen-Vluyn ist ein Coronavirus-Fall bestätigt, in Moers ein weiterer dazu gekommen. Kreis: Krankheitsverläufe bislang unproblematisch.

Das Coronavirus greift auch im Kreis Wesel weiter um sich. Am Mittwoch meldete die Kreisverwaltung, dass sich nun auch in Neukirchen-Vluyn ein Corona-Fall bestätigt hat. In Moers kam ein weiterer dazu, so dass es in der Grafenstadt jetzt drei Fälle gibt. Eine Infektion in Kamp-Lintfort war schon vorher bekannt. Insgesamt haben sich acht Menschen im Kreis gesichert mit dem Virus infiziert.

Die Verwaltung sei damit beschäftigt, die Kontaktpersonen der Infizierten zu ermitteln und zu informieren, teilte der Kreis am Mittag mit. Bislang verliefe die Krankheit bei den Betroffenen „weitestgehend unproblematisch“, heißt es.

Weitere Angaben macht der Kreis nicht, die Fluktuation sowohl bei den Kontaktpersonen als auch bei den Verdachtsfällen sei zu hoch, so die Verwaltung. Zu einzelnen Fällen könne man sich wegen der Dynamik der Situation nicht äußern. Sollten Einrichtungen des öffentlichen Lebens – beispielsweise Schulen – betroffen sein, werde man gesondert informieren.

Bürgerinnen und Bürger, die den Verdacht haben, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, sollen sich laut Kreisverwaltung zuerst an den eigenen Hausarzt wenden, und zwar telefonisch, um weitere Schritte abzuklären. Zudem gebe es für Bürger eine Hotline des NRW-Gesundheitsministers: 0211 / 91 19 10 01. Ansprechpartner der Schulleitungen ist der jeweilige Schulträger.