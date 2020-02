Coronavirus: Stadtverwaltungen treffen kleinere Maßnahmen

Moers/Kreis Wesel. Beim ersten Verdachtsfall in Moers liegen noch keine Ergebnisse aus dem Berliner Zentrallabor vor. Die Städte ergreifen nur kleinere Maßnahmen.

Am Mittwoch hat es wie berichtet einen ersten Corona-Verdachtsfall im Krankenhaus Bethanien gegeben. Die Abstriche aus dem Mund-Nasen-Bereich hat das Krankenhaus nach Berlin in ein Zentrallabor geschickt. Die Ergebnisse lagen auch am Donnerstagnachmittag noch nicht vor.

In Neukirchen-Vluyn hat sich am Donnerstagmorgen der Stab für außergewöhnliche Ereignisse getroffen. Der setzt sich zusammen aus dem Verwaltungsvorstand, der Pressesprecherin und dem Leiter des Ordnungsamtes.

„Je nach Situation können andere Mitarbeiter oder etwa auch die Feuerwehr hinzugezogen werden“, sagt Bürgermeister Harald Lenßen. Man habe über vorbeugende Maßnahmen gesprochen. Als erstes hat die Verwaltung einen Spender mit Desinfektionsmittel für das Rathausfoyer bestellt. „Wir schätzen es im Moment noch als geringe Gefahr ein“, sagte Lenßen. Aber: Man wolle vorbereitet sein.

Die Stadt Kamp-Lintfort verweist auf ihrer Homepage auf den Kreis Wesel. „Wir haben derzeit keine Spender mit Handdesinfektionsmitteln vorgesehen“, sagte ein Sprecher der Stadt Moers. „Wir sind der Auffassung, dass hier im Rathaus normales Händewaschen reichen muss“, sagte er weiter. Es seien aber Margen an Desinfektionsmitteln für die Reinigungskräfte bestellt worden. In einer „gewissen Taktung“ werden damit Türen, Griffe und Handläufe gereinigt.

In der Moerser Innenstadt waren derweil am Donnerstag in den Drogeriemärkten die Regale mit Desinfektionsgels und -Sprays ziemlich abgeräumt.