Kreis Wesel/Dinslaken/Moers. Der Kreis Wesel öffnet die Corona-Abstrichzentren in Dinslaken und Moers am Montag wieder. Die Kapazitäten seien „ausreichend“, heißt es.

. Das Corona-Abstrichzentrum an der Trabrennbahn in Dinslaken öffnet am Montag wieder. Diese Nachricht konnte der Kreis Wesel verkünden. Gleiches gilt für das Abstrichzentrum in Moers. Der Kreis hatte am Montag, 23. März, die beiden dezentralen Abstrichzentren für das Kreisgebiet im laufenden Betrieb geschlossen. Dem mit der Analyse der Proben beauftragten Labor fehlten die Kapazitäten. Der Kreis hätte nicht mehr die Analyse aller genommenen Abstriche garantieren können.

Seitdem nehmen nur niedergelassene Ärzte mit der entsprechenden Ausrüstung und Laborkapazitäten sowie Krankenhäuser bei schwer Erkrankten stationär aufgenommenen Patienten Abstriche.

Kreis Wesel betreibt nun das Abstrichzentrum

Das Abstrichzentrum an der Trabrennbahn Dinslaken, das für den rechtsrheinischen Bereich zuständig ist, wird nun nicht mehr von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein sondern vom Kreis betrieben. Das sei „das Ergebnis nach einer Prüfung der Ressourcen und Strukturen“. Das Abstrichzentrum Dinslaken ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Linksrheinisch kooperiert der Kreis weiter mit dem Krankenhaus Bethanien. In dem dortigen Screening-Zelt werden ab Montag nicht nur Diagnosen, sondern auch wieder Abstriche auf der Basis von Überweisungen vorgenommen. Das Screeningzentrum am Bethanien-Krankenhaus in Moers ist täglich von 10 bis 20 Uhr besetzt.

Kreis gibt keine Prognose ab

Der Fachdienst Gesundheitswesen habe „durch eigene Beauftragung dafür Sorge getragen, dass ausreichende Laborkapazitäten für die Untersuchung aller Abstriche an beiden Zentren sichergestellt sind,“ so der Kreis Wesel. Wie lange die Labor- und Material-Kapazitäten voraussichtlich reichen, konnte die Kreisverwaltung auf NRZ-Anfrage nicht abschätzen und auch nicht sagen, ob nun eines oder mehrere kleine Labore beauftragt seien.

Denn der Mangel ist nicht Kreis Wesel-spezifisch sondern ein bundesweites Problem. Dem zuletzt beauftragten Labor, einem der größten bundesweit, fehlte ein zur Analyse der Proben notwendiges Enzym, das nicht in Deutschland hergestellt wird.

Landrat hat Industrie um Hilfe gebeten

Der Andrang beim Abstrichzentrum in Dinslaken war groß. In zei tagen wurden mehr als 170 Proben genommen. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Dem Abstrichzentrum fehlte es zudem an Abstrichmaterial. Man hätte die Zentren zwei Tage eher in Betrieb nehmen können, wenn dieses vorhanden gewesen wäre, sagt Michael Maas, Vorstandsmitglied des Kreises Wesel für den Bereich Gesundheitswesen. Tatsächlich musste beim Start des Dinslakener Abstrichzentrums improvisiert werden: Es wurden andere Röhrchen zur Lagerung der Proben benutzt als üblich. Weil das Land versprochenes Material nicht geliefert hat, hat sich der Landrat öffentlich an die Industrie im Kreis Wesel gewandt und diese um Spenden gebeten..

Wichtig ist, dass nur Patienten mit zuvor durch den Hausarzt ausgestellten Laborüberweisungen untersucht werden. Über die Kassenärztliche Vereinigung sind alle niedergelassenen Ärzte im Kreis Wesel entsprechend informiert worden. Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen werden den überweisenden Hausärzten übersandt und können dort abgefragt werden. Positive Testergebnisse werden unmittelbar auch dem Fachdienst Gesundheitswesen übermittelt. Das Abstrichzentrum Dinslaken ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Die aktuellen Zahlen

Von Donnerstag auf Freitag ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Voerde von 16 auf 22 gestiegen (Stand 27. März, 12 Uhr). In Dinslaken sind zwei weitere Corona-Fälle hinzugekommen: von 29 stieg die Zahl auf 31. In Hünxe sind weiterhin 19 Fälle registriert. Insgesamt liegt die Zahl nachgewiesenen Infektionen bei 208 (Stand 26. März: 192). Mit 36 (35) gibt es die meisten Corona-Fälle in Moers, in Wesel sind 24 (22) Personen an dem Coronavirus erkrankt. Die weiteren Kommunen: Alpen 5 (5), Hamminkeln 19 (17), Kamp-Lintfort 9 (9), Neukirchen-Vluyn 16 (15), Rheinberg 10 (10), Schermbeck 15 (13), Sonsbeck 1 (1) und Xanten 1 (1).