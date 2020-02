Das Freefall-Festival in Moers sagt endgültig „Tschüss“

Noch einmal richtig rocken und die Lautstärke aufdrehen – das nahmen sich die Organisatoren des Freefall Festivals vor. Am Samstag ging eine Ära für den Festivalvorstand, die festivaleigene Crew und hunderte Fans zu Ende. „Freefall sagt Tschüss…“ hieß das Motto, unter dem der Verein Freefall Kulturförderung zum Abschiedskonzert ins Bollwerk 107 einlud.

Hinter den Organisatoren liegen 15 ereignisreiche Jahre: „Alles begann 2005“, erinnerte sich Freefall-Vorstandsmitglied Christian Schürmann. Damals entstanden viele Regionalfestivals. „Warum nicht also auch in Moers?“, dachten sich Schürmann und seine Freunde. Unter dem Namen „Rock am Park“ startete die Crew das Festival in Kooperation mit dem Christlichen Verein junger Menschen (CVJM). Veranstaltungsort war der innerstädtische CVJM-Hof.

Rock, Metal, Hip-Hop und Reggae – für jeden Geschmack war etwas dabei

Als Testballon begonnen, entwickelte sich das Festival zum Publikumsmagnet. „2006 haben wir uns ins Freefall Festival umbenannt“, sagte Schürmann. Man begann, mit dem Konzept „Umsonst und draußen“ eintrittsfrei und Open-Air im Moerser Freizeitpark durchzustarten. „Direkt neben dem Freibad Solimare haben wir über viele Jahre mitten im Grünen gerockt“, so Schürmann.

Rock, Metal, Hip-Hop und Reggae – musikalisch war für jeden Geschmack etwas dabei. Junge Nachwuchsbands wie die Giant Rooks aus Hamm, Rockameier aus Moers und Flash Forward aus Wesel sorgten für unvergessliche Festivalmomente.

Immer dabei: Die Freefall-Crew, in der mehr als 100 Ehrenamtliche mitwirkten. Sie bauten die Bühne auf, organisierten das Catering und hielten das Konzertgeschehen in Videotagebüchern fest. 2012 wurde die Crew für ihr Engagement mit dem Deutschen Bürgerpreis ausgezeichnet. 2015 fand das zehnte und letzte Freefall-Festival mit 22 Bands an drei Tagen im Moerser Schlosspark statt.

„Ich war verdammt stolz, als ich das Festivalbändchen ums Handgelenk trug“

„Wir waren uns sicher, dass unsere Kulturarbeit nicht aufhört“, sagte Schürmann. Kleinere Events habe der Verein umgesetzt, beim Waldfest Schwafheim geholfen und Jurymitglieder in Bandwettbewerben gestellt. „Arbeit und Familienzuwachs haben viel Zeit eingenommen“, sagte Schürmann. Nach vereinsinternen Gesprächen entschloss man sich, die Freefall Kulturförderung zum Jahresende 2019 aufzulösen. Wie stark der Zusammenhalt bleibt, zeigte sich beim Abschiedskonzert. Die Freefall-Kulturförderung schenkte den Fans die Musik, indem sie die Bandgagen übernahmen.

Der geringe Eintrittspreis kam dem Bollwerk zugute. Das Publikum schwelgte in Erinnerungen, als in der Bollwerk-Halle Erinnerungsvideos aus 15 Festivaljahren gezeigt wurden. „Ich war verdammt stolz, als ich das Festivalbändchen ums Handgelenk trug“, erinnerte sich die 25-jährige Lisa Held. „Das Freefall begleitete mich durch meine Jugend.“ Wie viele Fans wollte sie noch einmal „dieses Freefall-Feeling“ erleben. Mit dem Mülheimer Singer-Songwriter Philipp Hemmelmann und den Hamburger Freefall-Kennern „Le Fly“ gelang das perfekt. Das Freefall geht eben nie ganz, denn geschlossene Freundschaften und die Liebe zur Musik bleiben.