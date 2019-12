Das Gemeindezentrum in Neukirchen ist eröffnet

Hell, modern und offen: Diese drei Eigenschaften beschreiben das neue Gemeindezentrum der evangelischen Kirchengemeinde Neukirchen an der Bruchstraße wohl perfekt. Gestern wurde das Haus direkt hinter der Dorfkirche, wo einst das Pfarrhaus stand, feierlich eröffnet. Viele Gemeindemitglieder, Vertreter des Kirchenkreises Moers, und der Politik und Verwaltung waren gekommen. „Es gehörte Mut, aber auch die Einsicht dazu, etwas Neues zu wagen“, sagte Ulla Ehrmann, Mitglied des Presbyteriums.

„Es war ein mühsamer, manchmal auch schmerzhafter Weg, den wir gehen mussten“, erklärte sie. Das Gemeindehaus ist nun das einzige, das die Kirchengemeinde noch betreibt. Von der Johanniskirche in Rayen musste sich die Gemeinde im Sommer 2017 aufgrund sinkendender Mitgliederzahlen trennen. 5400 Mitglieder zählt die evangelische Kirche Neukirchen aktuell noch. Die Friedenskirche am Bendschenweg wurde 2018 abgerissen. Die Erinnerungen an diese beiden Gotteshäuser sollten aber auch im neuen Gemeindehaus sichtbar bleiben. Daher wurden drei Kunstwerke der Künstler Marion Maas, Deborah Marschner und Ivica Matijevic integriert, die die Geschichte der drei Kirchen auf kunstvolle Weise aufgenommen hat. Auch diese Werke wurden gestern enthüllt. Im großen Saal hängt das kreisförmige Gemälde von Matijevic. Es erinnert an den Lebensbaum, wie er auch in der ehemaligen Friedenskirche zu sehen war.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf bislang 1,5 Millionen Euro

Das detailreiche Bild ist bunt. Es symbolisiert die Vielfältigkeit der Kirchengemeinde. In der ersten Etage wurde ein Leitspruch des ehemaligen Gemeindezentrums künstlerisch verarbeitet. Das Besondere: Alle drei Bilder haben Schieferelemente. Die Platten stammen aus der Friedenskirche. Die Johanniskirche in Rayen existiert noch. Um die Verbundenheit zu ihr zu zeigen, wurde in den Eingangsbereich des neuen Gemeindehauses eine Sitzbank aus der Kirche integriert. Fast zwei Jahre Bauzeit liegen hinter der Gemeinde. Einige letzte Handgriffe im Inneren des Gebäudes sowie die Gestaltung des Außengeländes fehlen zwar immer noch, dennoch wollte man mit der Eröffnung nicht länger warten. Schließlich sollte eigentlich schon im Frühjahr dieses Jahres alles fertig sein.

Die Kosten belaufen sich bisher auf 1,5 Millionen Euro. Rund 500.000 Euro mehr als geplant. Ein Grund dafür: Die fahrtaufnehmende Konjunktur im Handwerk. Das neue Haus ist deutlich kleiner als das alte Gemeindezentrum an der Hochstraße. Es bietet Platz für 99 Personen. Im alten Gebäude durften sich 199 Personen gleichzeitig aufhalten.

Ulla Ehrmann: „Wir dürfen das Gebäude nicht als einzelnes Haus betrachten. Unser Ziel war es, ein stimmiges Ensemble zwischen kernsanierter Kirche und neuem Gemeindehaus zu realisieren.“ Mit dem neuen Gemeindesaal wollte man ein Zentrum der Begegnung für die Menschen schaffen. „Ich bin zuversichtlich, dass dieses Haus die gute Stube unserer Gemeinde wird“, betonte auch Pfarrer Frank Rusch.