Das Heartfelt Festival gibt es live in Moers und als Stream

Am Wochenende gibt es Musik in Moers und Neukirchen-Vluyn – live und als Stream.

Neukirchen-Vluyn. In diesem Sommer sollte das erste Heartfelt Festival auf Niederberg in Neukirchen-Vluyn stattfinden. Jetzt hat das junge Orga-Team umgeplant.

Die Corona-Pandemie hat auch eine Festival-Premiere in Neukirchen-Vluyn ausgebremst. Als Nachfolger des Hall of Rock sollte es in diesem Jahr erstmals das Heartfelt Festival auf dem ehemaligen Zechengelände Niederberg geben. Es sollte „größer“ werden, hieß es Ende 2018, weil es 2019 kein Festival in der Kulturhalle gegeben hatte. Dann kam alles anders. Aber das Organisationsteam hat sich nicht entmutigen lassen und im Rahmen der Corona-Möglichkeiten umgeplant.

„So schönes Wetter, aber kein Festivalsommer und nur wenige Konzerte. Doch das Heartfelt Festival aus Neukirchen-Vluyn startet durch“, verkündet Mit-Organisatorin Miriam Schlünkes. Und das gleich mit zwei Veranstaltungen an einem Wochenende. Nach einer längeren Planungsphase ist es nun soweit: Das Heartfelt Festival präsentiert mit Unterstützung von Soziokultur NRW und der Sparkasse am Niederrhein zwei bekannte Bands aus der Region – und das live.

Los geht’s am Samstag, 22. August, um 18 Uhr im Bollwerk 107 in Moers mit einem Live-Konzert der Band Kochkraft durch KMA. „Ein echtes und exklusives Konzert, das dank begrenzter Zuschauerzahl und entsprechenden Hygienevorkehrungen stattfinden kann“, freut sich das Orga-Team.

Dafür gibt es 10x2 Karten zu gewinnen. Was müssen Interessierte tun? „Zeigt uns in eurer Story bei Instagram (in der ihr uns und @kochkraft.durch.kma verlinkt), wie ihr zu einem Song von der Kochkraft abgeht“, heißt es dazu auf den Social-Media-Kanälen des Festivals (www.facebook.com/heartfeltfestival und www.instagram.com/heartfeltfestival). Im Video können die Fans durchaus kreativ werden, sie müssen nicht als komplette Person zu sehen sein. Wer sich an der Verlosung beteiligen möchte, kann das bis Mittwoch um 18.59 Uhr tun.

Komplettiert wird das Wochenende am Sonntag, 23. August, um 16.15 Uhr mit einem Live-Stream der Band Flash Forward. Das Heartfelt Festival überträgt den Livestream im Rahmen des „Festival für Festivals“, einem Projekt, bei dem 156 Festivals aus ganz Deutschland ein digitales Festival veranstalten. Die Zuschauenden erwartet eine Stunde energiegeladener Alternative-Rock der Band aus Wesel. Den Link zum Stream gibt es auf www.festivalfuerfestivals.de. (sovo)