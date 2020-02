Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn am Julius-Stursberg-Gymnasium gehen die Vorbereitungen für das JSG-Varieté in die heiße Phase. Bald ist wieder Showtime.

Das JSG Neukirchen-Vluyn lädt wieder zum beliebten Varieté

Unter dem Motto „American Dream – vom Schüler zum Showman“ präsentiert das Julius-Stursberg-Gymnasiums (JSG) eine Show voller Musik, Tanz und Gesang. Am 12. und 13. März heißt es „welcome to fabulous Varieté“, wenn Schülerinnen und Schüler der Stufe 11 zum mittlerweile 16. Mal zur großen Varieté-Show einladen. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

Insgesamt 25 abwechslungsreiche Acts sind geplant. Mit dabei Turn-, Zauber- und Zeichentalente. Was es dabei mit dem Zeichnen auf sich hat, möchten die Schüler noch nicht verraten. Nur soviel: Die Sechstklässlerin Oliwia Stecka beherrscht Straßenmalerei und zeigt ihr Können live auf der Bühne.

Seit September treffen sich rund 25 Schüler der Stufe 11 immer donnerstags in der Mittagspause und planen in kleinen Teams (Finanzen, Casting, Sicherheit und viele mehr) eigenständig die Show. „Uns ist schnell aufgefallen, dass viel Arbeit dahinter steckt, aber auch viel Spaß“, erinnert sich Emma Kohl vom PR-Team.

Wie das Motto entstanden ist? So ganz genau wisse man es nicht. Beim gemeinsamen „Brainstorming“ schlug es jemand vor. Allerdings war Anfang des Schuljahres „Amerika“ Thema im Englischunterricht. Unter anderem durch gesellschaftskritische und amüsante Auftritte des Literaturkurses zeigen Schüler der Stufe 11 die verrückte Welt Amerikas. Da kann es auch passieren, dass Präsident Trump auf der Bühne steht. Der Schulchor, VIP-Kurs (Vokal-Instrumental-Praktischer-Kurs) und zwei Bands, die laut Emma Kohl noch auf der Suche nach passenden Namen sind, begleiten das Programm.

Von der 5. bis zur 12. Klasse sind bei der Varieté-Show rund 200 Schüler auf oder hinter der Bühne tätig. Proben finden immer neben dem Unterricht statt, nur in der Woche vor der Premiere verwandle sich laut Lehrerin Stephanie Wenzel die Schule kurzfristig in ein Varieté. „Für uns Lehrer ist es schön, die Schüler in anderen Rollen zu sehen“, erklärt Schulleiterin Dr. Susanne Marten-Cleef.

Auch ehemalige Schüler sind dabei. Als „gestandener Showman“ tritt Amadeus Indetzki auf. Nach dem Abitur fing er an, Filmmusik zu schreiben, und wird beim Varieté ebenfalls musikalisch auftreten. Philipp Märtens ist gelernte Veranstaltungstechniker und sorgt ehrenamtlich dafür, dass die Technik bei der Show funktioniert. Das traditionelle Filmprojekt ist wieder fester Bestandteil des Abends. In einzelnen Sequenzen kann das Publikum verfolgen, wie man es vom einfachen Schüler zum Showman schafft.

Die Karten, die es nur im Vorverkauf gibt, seien erfahrungsgemäß schnell vergriffen, erzählt Stephanie Wenzel. Sie hilft, zusammen mit Kollegin Julia Abel, den Jugendlichen, wenn Fragen aufkommen.

Der Kartenverkauf startet am Dienstag, 18. Februar, im Lieblingsladen in Vluyn, im JSG und in der Neukirchener Buchhandlung. Kinder oder Schüler zahlen 5 Euro, Erwachsenen 8 Euro. Alle Einnahmen des Abends sind für die Abikasse der Stufe bestimmt.