Das Projekt Kinderheldin kommt ab Januar nach Moers

Moers. In Moers gibt’s wie in vielen anderen Städten eine Versorgungslücke bei Hebammen. Diese Lücke soll durch ein neues Angebot geschlossen werden.

In Moers ist es wie in vielen anderen Städten auch. Es gibt zu wenig Hebammen. Für werdende Eltern bedeutet das, dass sie zuweilen sehr lange suchen müssen, bis sie die passende Unterstützung für die Zeit der Schwangerschaft und die der Nachsorge finden. Oder sie bleiben in manchen Situationen allein mit ihren Fragen, weil ihre Hebamme gerade nicht verfügbar ist. Nun soll die Versorgungslücke geschlossen werden. Ab Januar wird es einen neuen Baustein in der Präventionskette geben: das Projekt Kinderheldin.

Beratung per Telefon, Video oder Chat

„Das gab es hier bisher so nicht“, frohlockt Bürgermeister Christoph Fleischhauer. Hinter der Kinderheldin verbirgt sich eine fundierte Online-Beratung eines Berliner Start-up-Unternehmens. Seit rund zweieinhalb Jahren gibt es das Angebot, erklärt Dr. Paul Hadrossek, einer der Gründer. Beraten wird per Telefon, per Video-Anruf und per Chat. Und das sofort. Lange Wartezeiten soll es nicht geben. Wie Nicole Höhmann vom Kinderheldin-Team sagt, arbeiten neun Hebammen in der Beratung. Diese sind neben ihrer digitalen Tätigkeit in der Geburtshilfe oder der Nachsorge tätig, so dass sie auch aus praktischer Erfahrung wissen, wovon sie sprechen. Erreichbar sind sie sieben Tage in der Woche zwischen 7 und 22 Uhr.

Die digital arbeitenden Hebammen geben Hilfe bei Fragen zur Ernährung, zu Hautveränderungen beim Säugling, Problemen beim Stillen, kurz: bei allem, was die werdende Mutter in dem Moment beschäftigt und belastet.

Anlass für die Stadt, das Projekt zu starten, ist die steigende Geburtenzahl in Verbindung mit dem grundsätzlichen Mangel an Hebammen. Wie die Leiterin des Fachbereichs Jugend, Vera Breuer, sagt, werden rund 1000 neue Moerser pro Jahr geboren. Bei den Babybegrüßungsbesuchen falle oft auf, woran es fehlt, auch beim Neugeborenen-Screening in den Geburtskliniken werde festgestellt, wo es Unterstützungsbedarf gibt. Für das neue Angebot werden nun im Rahmen des Projekts Kinderzukunft in beiden Krankenhäusern Gutscheine ausgestellt sowie bei den Begrüßungsbesuchen und über die Netzwerkpartner. Jeder Gutschein-Code soll mehr als einmal verwendbar sein, kündigt Hadrossek an. Das Procedere soll im Laufe der Zeit evaluiert werden.

Moers ist die erste Stadt, mit der das Unternehmen zusammenarbeitet

Wie er weiter sagt, hat die hier bereits vorhandene Struktur die Berliner überzeugt. Moers ist die erste Stadt, mit der das Unternehmen in dieser Form zusammenarbeitet. Und das Schöne ist: Für die Moerserinnen ist die Beratung generell kostenlos. Bewegen hilft und die Volksbank Niederrhein unterstützen das Projekt in den zwei Jahren.

„Man kann sehen: Die Unsicherheit von jungen Müttern ist da“, sagt Guido Lohmann, der Vorstandsvorsitzende der Bank und Initiator von Bewegen hilft. Es sei auch für die Kinder schlimm, wenn die Fragen unbeantwortet blieben.

Bisher tragen nur wenige Krankenkassen die Kosten für die digitale Beratung, die 9,90 für ein Einzelgespräch und 39,90 Euro im Monat kostet. „Wir wollen auch die Menschen erreichen, die sich die 40 Euro nicht leisten können“, sagt Lohmann. Für Bürgermeister Fleischhauer ist klar, dass das Projekt so drängend ist, dass die Kassen künftig nicht umhin kommen werden, die Kosten zu tragen. Um die Gründe für den akuten Fachkräftemangel muss sich dann die Politik kümmern.