Moers. Die 12 Tenöre haben am Freitagabend für ein ganz besonderes Klang- und Showerlebnis in Moers gesorgt. Sie touren gerade mit einer Best-Of-Show.

Das Showerlebnis der 12 Tenöre bleibt in Moers in Erinnerung

„Nessun Dorma“ - Niemand schlafe! Diese Aufforderung war am Freitagabend im Kulturzentrum Rheinkamp mehr als überflüssig. Keiner der Besucher im ausverkauften Saal geriet in Gefahr, einzuschlafen. Nicht bei der von Alexander Herzog in modernisierter Form gesungenen berühmten Arie aus Puccinis Oper „Turandot“ und schon gar nicht beim übrigen Programm der „12 Tenors“. Bei ihrer „Best-of“-Jubiläums-Tour, die sie in den nächsten Monaten durch ganz Deutschland und bis nach Mallorca führt, machten die stimmgewaltigen Sänger auch in Moers Station.

Seit zwölf Jahren stehen zwölf internationale Tenöre in wechselnder Besetzung gemeinsam auf der Bühne und faszinieren ihre Zuhörer mit stimmlicher und persönlicher Vielfalt, mit jungenhaftem Charme und – vor allem – mit einer Auswahl der schönsten Lieder aus Gegenwart und Vergangenheit.

Alexander Herzog war es auch, der als quietschfideler Wonneproppen hüpfend und tanzend durch das Programm führte und gleichzeitig als Solist oder im Duett mit einer grandiosen Tenorstimme glänzte.

Das Programm in Moers war vielseitig

Ein Programm, das ebenso anspruchsvoll wie vielseitig war. Es führte von unvergänglichen klassischen Arien wie Verdis „Libiamo“ und „La donna è mobile“ oder „Granada“ über Hymnen, die die Rock- und Popkultur geprägt und Liebesalladen, die Millionen von Menschen berührt haben, bis zum deutschen Schlager-Medley. Darunter, um nur einige zu nennen, „Bohemian Rhapsody“ von Queen, „Hey Jude“ und „Yesterday“ von den Beatles, „Pretty Woman“ („speziell für die Ladies im Saal“), Leonard Cohens „Hallelujah“, „Sound of Silence“ von Simon & Garfunkel, Eric Claptons „Tears in Heaven“ oder „You raise me up“ nach Midlife-Art.

Sämtlich Welthits mit Mitsing- und Gänsehauteffekt. Mal laut, mal leise, mal solo, im Duett oder gemeinsam im Chor, dezent begleitet von einer Live-Kapelle, die 12 Tenöre sind in jedem Genre zuhause. Ein musikalisches Feuerwerk, das auch das Moerser Publikum vom ersten Ton an mitriss. Schunkeln, Klatschen, Mitsingen – kaum jemanden der mehreren 100 Zuhörer hielt es lange auf den Stühlen.

Die Zuschauer loben die Show

„Selten eine so tolle Show mit so hervorragender Musik gesehen“, lobte ein junger Mann aus Moers. „Ein wunderbares Programm mit überwältigenden Stimmen, für jeden etwas“, stimmte ihm Regina Rebohle, die mit „ihren Mädels“ aus Duisburg gekommen war, uneingeschränkt zu. Nicht unerwähnt bleiben soll auch das soziale Engagement: Mit den bei jedem Konzert gesammelten Spenden wird die Deutsche Kinderhospitz- und Familien-Stiftung unterstützt.

„Time to say good bye“ war nach über zwei Stunden die letzte Zugabe. Dabei erhellten Dutzende von begeisterten Besuchern geschwenkte Handy-Lampen den in rotes und blaues Licht getauchten Saal. Ein eindrucksvolles Klang- und Showerlebnis, das den Zuhörern bestimmt noch lange im Gedächtnis bleiben wird.