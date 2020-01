Deffi Steves aus Moers auf dem Weg zum RTL-Dschungelcamp

Der Doku-Soap-Star Deffi Steves aus Moers geht in den Dschungel. In Australien wird er sich für einige Tage im Dschungelcamp des TV-Senders RTL aufhalten. Steves betonte gegenüber unserer Redaktion, die ihn kurz vor seinem Abflug telefonisch daheim in Moers-Asberg erreichte, dass er nicht als Kandidat ins Dschungelcamp gehe.“

Auch bei Let’s dance! hat Deffi schon mitgemacht. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Wie Detlef Steves erklärte, werde er Camp und Kandidaten nur für ein paar Tage besuchen. Am Dienstag werden er und seine Frau Nicole nach einem 22-Stunden-Flug in Brisbane an der Ostküste des Kontinents eintreffen. Von dort geht es dann in den Dschungel, Deffi wird dann wohl erst am Mittwoch im Camp auftauchen, am Wochenende sei schon wieder Schluss, berichtet er.

Deffi sieht das Dschungelcamp seit der ersten Staffel

Der 50-Jährige erklärte, er sehe das Dschungelcamp seit der ersten Staffel und halte die Sendung für ein „geiles Format“, mit dem Besuch erfülle sich für ihn „ein Traum“. Gleichwohl bleibe es dabei, „dass ich da niemals als Kandidat hingehe – never!“ Was genau ihn in Australien erwartet, wisse er selber nicht genau, versichert Deffi. Dass ihn nach seiner Ankunft eine „Schulung“ erwartet, in der er über die dort lebenden Tiere informieren wird, lässt erahnen, welcher Art die australischen Überraschungen sein werden. Zuvor hatte er in einer Begleitshow zum Dschungelcamp mehrere „Herausforderungen“ (Challenges) gemeistert und damit sein Ticket zum fünften Kontinent gelöst.

2018 sprach Detlev Steves am NRZ-Büdchen auf dem Moerser Weihnachtsmarkt mit Fans wie Anja und Christin. Foto: Archivfoto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Detlef Steves ist durch einige Doku-Soaps des TV-Senders Vox bekannt geworden, insbesondere durch „Ab ins Beet!“, bei der er sich den Ruf des „Chefcholerikers“ erwarb. Später folgten Reise-Soaps und Auftritte bei „Grill den Henssler“ und Let’s dance. Zudem ist er seit 2018 Werbepartner der Enni.