Der Klangmulde-Abend in Moers ist etwas ganz Besonderes

Man stelle sich vor: Bei Kerzenschein und Snacks im Wohnzimmer sitzend. Statt des Fernsehprogramms oder einer Abendlektüre zur Unterhaltung gibt es allerdings ein Live-Konzert mit Lichtkunst. Hört sich erst einmal ungewöhnlich an, aber genau das setzt das Organisationsteam vom Rock-It!-Festival jährlich während des Klangmulde-Abends um.

Samstagabend im Bollwerk 107: Loungemöbel, Stühle und Tische mit Kerzen darauf stehen in der großen Halle. Bei Getränken sitzen die Zuschauer auf die Bühne schauend und lauschen der Musik von Singer-Songwriter Angelina Kalke, Julie and Me und der Band Plattentektonik. Eine weitere Besonderheit des Abends ist, dass Annika Demmer und Pia Axmacher gemeinsam Live-Illustrationen an die Wand projizieren. Dabei berücksichtigen sie die Stimmung der Musik und passen den Inhalt daran an.

Pia Axmacher erzählt, dass sie den Tag über gemeinsam mit ihrer Kollegin einen Tagtool-Workshop im Bollwerk gegeben habe. Dabei sei den Teilnehmern beigebracht worden, wie sie mit der App umgehen und solche Illustrationen erstellen können. Die Teilnehmer hätten die Möglichkeit, sich hier live auszuprobieren. Das gefällt auch Chantal Kölchens, einer Zuschauerin: „Die Klangmulde ist sehr schön aufgemacht. Vor allem die Kombi aus Konzert und Lichtshow finde ich interessant.“

Die Besucher haben in den Pausen zwischen den Liveauftritten die Möglichkeit, sich auszuprobieren. Im vorderen Bereich der Halle steht ein Tisch mit verschiedenen Leuchtmitteln. Da gibt es Lichtschwerter, Taschenlampen oder einen blinkenden Hula-Hoop-Reifen. Hinter dem Kamerastativ steht Annika Demmer und erklärt, wie es funktioniert: „Wir stellen die Kamera auf Langzeitbelichtung ein, so dass die Linse länger geöffnet ist. Währenddessen können Leute vor der Kamera mit ihrem Licht Dinge in die Luft zeichnen. Dadurch entsteht ein Bild aus Lichtzeichnungen, was man dann Lichtgraffiti nennt.“

Angelika Kalke, die allein auf der Bühne steht, erzeugt mit ihrer Musik eine melancholische Stimmung. Mit großen Emotionen in der Stimme überzeugt sie das Publikum. Julie and Me, ein Duo aus Gitarre und Trompete, spielt malerische Klänge gepaart mit einem hinreißendem Gesang.

Besucherin Carina Küppers: „Die letzte Band Plattentektonik gefiel mir auch sehr gut. Durch die verschiedenen Elemente aus Gesang, Flöte, Keyboard und Schlagzeug war es etwas Besonderes. Ein schöner Höhepunkt für diesen Abend.“ Clara Grallath vom Rock-It -Organisationsteam bestätigt: „Es ist ein sehr gut besuchter und gelungener Abend.“

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist: Am 27. und 28. März findet das Rock-It!-Festival im Bollwerk statt.