Baustellen Die Bismarckstraße in Moers wird temporär zur Einbahnstraße

Moers Die Enni Energie & Umwelt verlegt neue Wasserleitungen. Dafür muss die Bismarckstraße für zwölf Wochen einseitig gesperrt werden.

Die Enni Energie & Umwelt startet das neue Jahr mit einer Baumaßnahme, "die absolut notwendig ist, aber tief in eine der wichtigsten Zufahrtsstraßen zur Moerser Innenstadt eingreift", wie das Unternehmen mitteilt.

Das Unternehmen müsse die maroden Wasserleitungen auf einem Teilstück der Bismarckstraße austauschen und hinter dem Bahnübergang an der „Glückauf-Schranke“ einseitig sperren. Die Bismarckstraße wird hier ab dem 6. Januar für voraussichtlich zwölf Wochen zur Einbahnstraße in Fahrrichtung nach Meerbeck, heißt es weiter in einer Mitteilung der Enni.

Verkehrsteilnehmer können den Bahnübergang während der Bauzeit also nicht in Richtung der Innenstadt passieren, um einen Rückstau auf die Bahngleise zu verhindern. Die Baumaßnahme sowie die ausgeschilderte Umleitung über die Römerstraße und die Homberger Straße hat die Enni im Vorfeld mit der Stadt Moers, der Polizei und der Feuerwehr abgestimmt, heißt es weiter.

„Uns allen ist bewusst, dass dies besonders für die Meerbecker Umwege bedeutet“, bittet Enni-Bauleiter Oliver Flach um Verständnis und betont: „Die Rohre, die wir austauschen, stammen aus den 1950er Jahren und haben ihren Zenit damit bald erreicht. Um größere Schäden zu vermeiden, müssen wir hier aktiv werden.“

Das Unternehmen saniere jedes Jahr mehrere Kilometer Rohrleitungen. Auf der Bismarckstraße handelt es sich um das rund 360 Meter lange Teilstück zwischen der Jahnstraße und der Ruhrstraße. „Hier fallen während der Bauzeit auch öffentliche Stellplätze am Fahrbahnrand weg“, bedauert Flach. Die Gewerbetreibenden auf der Bismarckstraße sind persönlich über die Maßnahme informiert worden. Die Anwohner haben ein Einwurfschreiben erhalten. Flach: „Wir werden dafür sorgen, dass sie ihre Grundstücke möglichst immer erreichen können.“

Fragen zu der Maßnahme beantwortet die Enni außerdem auch an ihrem Baustellentelefon unter der Rufnummer 02841/104-600.