Einzelhandel Die Blumenhändler in Moers sind froh, dass sie öffnen dürfen

In diesem zweiten Lockdown dürfen Blumenläden öffnen. In Baumärkten gibt es einige Unklarheiten. Nur bestimmte Kunden dürfen rein.

Moers/Neukirchen-Vluyn. Bei einem Spaziergang durch die Fußgängerzone in Moers blickt man in diesen Tagen durchaus in verwunderte Gesichter von Passanten. Der Grund: Mehr Händler als zunächst erwartet dürfen trotz des harten Lockdowns ihre Geschäfte öffnen. Die NRZ sprach mit Einzelhändlern, deren Geschäfte weiterhin Kunden empfangen dürfen.

Zunächst fällt auf, dass die Türen der Blumenläden offenstehen. Das war im ersten Lockdown dieses Jahres noch anders. Da musste der stationäre Floristikhandel vollständig eingestellt werden, wie Sabrina Metzele von Blumen Spangenberg berichtet. Nun kann das Geschäft auf der Homberger Straße geöffnet bleiben – wenn auch mit angepasstem Sortiment.

So ist es erlaubt, weiterhin schnell verderbliche Schnitt- und Topfblumen und dazugehörige Töpfe und Vasen zu verkaufen. Auf Dekorationsartikel muss allerdings verzichtet werden. Unverständnis für diese Entscheidung gebe es aber nicht, wie Metzele telefonisch mitteilt: „Die Kunden sind einfach froh und dankbar, dass wir unter Berücksichtigung der Corona-Regeln überhaupt geöffnet haben dürfen." Jetzt müsse sie das Gespräch aber beenden, sie habe Kundschaft.

In den Baumärkten gibt es Unklarheiten

Auch die Confiserie „Hussel“ auf der Steinstraße darf weiterhin geöffnet bleiben. „Wir freuen uns, weiterhin für unsere Kunden in Moers stationär da sein zu können“, heißt es von der Marketingleiterin des Unternehmens Susanne Bodmann auf NRZ-Nachfrage. Die Grundlage dafür liege darin, dass das Süßwarenfachgeschäft zum Lebensmitteleinzelhandel zählt und somit laut der Allgemeinverfügung für NRW weiter geöffnet sein darf. Eine Einschränkung des Sortiments gebe es bislang nicht. „Das kann sich aber eventuell noch ändern“, sagt Bodmann.

Auch bei der Situation in den Baumärkten gibt es aktuell einige Unklarheiten. Während der ersten Schließung des Einzelhandels im März und April durften sie noch geöffnet bleiben, was zu einem regelrechten Ansturm von Heimwerkern auf die Märkte führte. Nun ist laut der Coronaschutzverordnung des Landes NRW festgelegt, dass der Betrieb von Bau- und Gartenbaumärkten nur noch zur Versorgung von Gewerbetreibenden aufrechterhalten werden darf.

Die Bäckerei ist zugänglich

Aus diesem Grund gibt es am Eingang von Toom in Neukirchen-Vluyn aktuell strenge Kontrollen. Nur Kunden, die entweder einen Gewerbeschein oder eine Vollmacht ihres Arbeitgebers vorlegen können, dürfen den Markt betreten. Lediglich die Bäckerei Nöthen sowie der Weihnachtsbaumverkauf vor dem Markt sind weiterhin auch für Privatkunden zugänglich.

Genauso strikt ist die Lage laut Verwaltungsleiter Siegfried Hendriks auch bei Holz Dammers in Moers. Lediglich Bäckerei Büsch, der Paketshop und die Tierbedarfsabteilung, zu der man durch eine abgetrennte Wegeführung geleitet wird, seien für die Öffentlichkeit zugänglich. Zusätzlich zu Onlinebestellungen, die kontaktlos abgeholt werden können – neudeutsch „Click and Collect“ genannt – bietet Dammers seinen Kunden auch einen Bestellschein auf dem Parkplatz.