Neukirchen-Vluyn. Das Dong Open Air auf der Halde Norddeutschland feiert Jubiläum. Zum 20. Festival kommen auch Testament, Skindred und ein Gast aus Tunesien.

Die ersten Bands für das DOA in Neukirchen-Vluyn stehen fest

2020 ist das Jahr des zwanzigsten Dong Open Airs. Was im Jahr 2001 ganz klein auf einer Wiese am Fuße der Halde Norddeutschland in Neukirchen-Vluyn begann, ist heute 100 Meter höher gelegen ein Anlaufpunkt für Bands aus der ganzen Welt. Sichtbar wird das einmal mehr mit den ersten fünf Bands, die die Veranstalter vom Dong Kultur e.V. am Mittwoch für die Jubiläumsausgabe vom 9. bis 11. Juli bekanntgeben. Angeführt wird diese erste Welle von Testament aus der San Francisco Bay Area.

Gemeinsam mit Metallica und anderen definierten sie dort in den 80er Jahren das damals neue Genre Thrash-Metal und erreichten damit schon 1988 die deutschen Albumcharts. 2016 feierten sie ihre erste umjubelte Show auf dem Dong Open Air und freuen sich nun nach der Aufnahme eines neuen Albums auf ihre Rückkehr, teilen die Veranstalter mit.

Beim Dong Open Air treten 30 Bands auf

Rückkehrer sind auch Skindred aus Wales, die ihrer Metal-Spielart unter anderem Elemente aus Reggae, Trip-Hop und insbesondere das vor allem dem Hip-Hop zugeschriebene Sampling verwenden. 2018 sorgten sie für die mutmaßlich ausgelassenste Show, die das Festival bis heute erlebt hat, heißt es. Auch Tyler Leads aus Recklinghausen waren schon 2018 Teil des Festivals. „Als eine der jüngsten Bands ließen sie nichts anbrennen und bewiesen sich als unglaublich spielfreudige Heavy-Rock-Gruppe.“

Im mittlerweile achten Jahr dabei sind Skyclad. Das Sextett aus Newcastle gilt als Schöpfer des Folk-Metals, also der Verbindung von Metal-Rhythmen mit Folk-Melodien unter Einbindung einerentsprechenden Instrumentierung – in diesem Falle einer Violine. Skyclad waren im Jahr 2003 die erste ausländische Band auf dem Festival und werden ihre nun neunte Show in der Dong ganz im Zeichen ihres 30-jährigen Bestehens feiern.

Erstmals mit dabei sind Myrath aus Tunesien. „Über diese Truppe freuen wir uns ganz besonders“, sagt Stephan Liehr vom Verein Dong Kultur. „Afrika ist nicht gerade bekannt für seine Metal-Szene. Umso beachtlicher ist es, dass Myrath mit ihrem orientalisch geprägten Progressive-Metal aktuell zu den erfolgreichen Newcomern der Szenezählen.“

Das Programm beim DOA wird vervollständigt

Weiter vervollständigt wird das Programm in den kommenden Wochen, bis am Ende wieder knapp 30 Bands beisammen sein werden.

Am kommenden Sonntag, 19. Januar, um 12 Uhr mittags startet der Vorverkauf auf dongopenair.de. Neben den limitierten Early-Bird-Tickets der ersten Preisstufe werden auch wieder Parktickets und erheblichreduzierte U-18 Tickets für Jugendliche bis 17 Jahren angeboten.

Tipp der Veranstalter: Schnelles Bestellen empfiehlt sich, denn die Early-Bird-Tickets waren im vergangenen Jahr bereits nach nur drei Stunden ausverkauft.