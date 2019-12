Die Open Library in Moers wird am 25. Januar eröffnet.

Moers. In Moers wird am 25. Januar 2020 die Open Library der Bibliothek eröffnet. Insgesamt ist die Bücherei dann an 69 Stunden in der Woche geöffnet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Open Library in Moers öffnet ab dem 25. Januar 2020

Am Samstag, 25. Januar 2020, wird die neue Open Library der Bibliothek Moers eröffnet. Damit reagiert die Stadt auf das veränderte Freizeit-, Arbeits- und Nutzungsverhalten vieler Menschen.

Um künftig mehr Menschen für die gut ausgestattete Bibliothek zu interessieren, soll jetzt das Konzept der Open Library zum Zuge kommen. Die Kurzformel: deutlich längere Öffnungszeiten ohne weiteren Personaleinsatz.

Mehr Texte aus Moers und Umgebung gibt es hier.

Die zusätzlichen Öffnungszeiten dürften Musik nicht nur in den Ohren von Bücher- und Medienfreunden sein, heißt es. Dienstags bis freitags von 18.30 bis 22 Uhr, samstags von 13.30 bis 22 Uhr und sonntags von 10.30 bis 22 Uhr. Sonntags hatte die Stadtbibliothek bisher geschlossen.

Zusammen mit den Zeiten, in denen Personal im Einsatz ist, ist die Bibliothek dann an 69 Stunden pro Woche geöffnet. Auf der Eröffnungsfeier am 25. Januar spricht unter anderem Petra Brüning, Fachstelle Bibliotheken der Bezirksregierung Düsseldorf.