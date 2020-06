Die Polizei sucht nach Bagatellunfall einen kleinen Jungen

Moers. Ein etwa sieben Jahre alter Junge war mit seinem Fahrrad in einen Unfall verwickelt. Es ist nichts Schlimmes passiert. Aber plötzlich war er weg.

Die Polizei sucht ein 7 bis 8 Jahre altes Kind, welches am Samstag, 20. Juni, an einem Unfall beteiligt war. Eine Autofahrerin fuhr mit einem schwarzen Mercedes auf dem Jupiterweg in Richtung Venusweg. In diesem Bereich ist die Autofahrerin gegen 20.30 Uhr mit einem Jungen auf einem Fahrrad zusammengestoßen. Dabei soll keine Person verletzt und auch kein Schaden entstanden sein.

Die Autofahrerin wollte mit dem Jungen noch zu seinen Eltern gehen, allerdings war das Kind plötzlich weg. Der Junge ist 7 bis 8 Jahre alt, etwa einen Meter groß, sehr schlank und hat sehr helle Hautfarbe. Er fuhr ein Mountainbike mit dicken Reifen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 171-0.