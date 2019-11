Die Schützen und ihre Socken auf dem Moerser Weihnachtsmarkt

Moers. Auf dem Weihnachtsmarkt in Moers gibt es das bewährte Konzept. Der Markt war am Wochenende schon gut besucht. Dabei gibt es auch Premieren.

Ein bisschen wirkte es so, als hätten die Moerser schon sehnsüchtig auf „ihren“ Weihnachtsmarkt gewartet. Denn egal, ob man Händler oder Besucher am Auftaktwochenende fragte, die Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt am Kastellplatz war bei allen fröhlich und ausgelassen. Von der Aufstellung der einzelnen Stände hat das Moers Marketing in diesem Jahr wieder auf das altbewährte Konzept gesetzt: In der Mitte des Kastellplatzes befindet sich die Eisfläche, die Stände sind im Karree angeordnet, am Ende des Kastells steht die Bühne.

Auch das Angebot ist größtenteils bekannt: Es gibt Schmuck, Strickwaren und natürlich jede Menge Weihnachtsartikel. Bei den kleinen Besuchern kam besonders die Homberger Kasperbühne an. Eine Hütte direkt am Eingang des Weihnachtsmarktes hat Ulrike Pultke. Sie ist das erste Mal auf dem Moerser Markt als Händlerin dabei und begeistert: „Ich wurde so herzlich von den Moersern empfangen. Es macht mir richtig viel Spaß.“

Der Duft von Reibekuchen liegt in der Luft

Die Duisburgerin verkauft Wohnaccessoires und Gartendeko in Edelrost-Design. Pultke ist in ihrer Hütte noch bis zum 28. November auf dem Markt zu finden. Ein paar Hütten weiter bei Claudia Rienäcker und ihrer Mutter Josefa glitzerte und funkelte es auf der Ablage. Kleine Figuren wie Engel oder Wichtel sind aufgereiht. Bei den Frauen ist das ganze Jahr über Weihnachten.

„Ich sammle immer für den Moerser Weihnachtsmarkt neue Stücke in verschiedenen Ländern“, erzählte Claudia Rienäcker. Die Adventskränze und Gestecke haben sie und ihre Mutter selbst hergestellt. Seit gut zehn Jahren stellen sie die Waren aus und verkaufen sie auf dem Weihnachtsmarkt. Die Hütte war dabei in diesem Jahr erstmals nicht drei, sondern sechs Meter lang. „In die kleine Hütte hätte ich auch nicht alles unter bekommen“, sagte Rienäcker.

Der Duft von Reibekuchen, gebrannten Mandeln und Glühweinbonbons lag am Samstag in der Luft. Schon am Nachmittag machten es sich Familien und bunt zusammengewürfelte Gruppen an den Glühweinständen gemütlich. Als es dann allmählich dunkel wurde, kamen die beleuchteten Holzhütten und illuminierten Bäume erst richtig gut zur Geltung. Auf dem Platz wurde es immer voller.

Der Schützenverein hat eine Flexi-Hütte

„Wir konnten die Eröffnung kaum erwarten. Es ist doch immer wieder schön, sich mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt zu treffen. Hier scheint die Zeit immer etwas langsamer zu gehen, hier kann man entspannt den Tag verbringen“, erklärte Michael, der mit seinen Freunden am Stand des Lions Club den Abend verbrachte.

Für drei Tage hatte der Schützenverein Hülsdonk eine der Flexi-Hütten gemietet. Die Mitglieder boten Windlichter, Kerzenständer oder auch gestrickte Socken an. „Das haben wir alles selbstgemacht“, betonte Cornelia Eloo. Es war das dritte Mal, dass die Schützen einen Stand auf Zeit auf dem Weihnachtsmarkt haben. „Das ist eine tolle Möglichkeit, um den Verein zu präsentieren und in Kontakt mit Menschen zu kommen“, sagte Sonja van Hulst.

Gegenüber vom Irish Pub hat Julia Voth, Initiatorin des Senioren-Wunschbaums, ihre Hütte. 80 der 300 Wunschzettel sind schon in Umlauf gebracht worden.