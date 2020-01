Kamp-Lintfort. Zu vergünstigten Preisen können Schulen verschiedene Kinofilme schauen. Es ist das größte filmpädagogische Projekt des Landes NRW.

Die Schulkinowochen starten bald in Kamp-Lintfort

Zum 13. Mal bieten die landesweiten SchulKinoWochen ein umfangreiches Filmprogramm mit Bezügen zu verschiedensten Unterrichtsthemen sowie kostenlose pädagogische Begleitmaterialien an. Die Hall of Fame in Kamp-Lintfort zeigt ab dem 23. Januar insgesamt sieben Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilme, die die Medienkompetenz von Schülern aller Schulformen und Altersstufen stärken. Zum Beispiel „Die kleine Hexe“ (ab 1. Klasse). Der Film ist die erste Realverfilmung des gleichnamigen Kinderbuchklassikers von Otfried Preußler mit Karoline Herfurth in der Hauptrolle.

Die Komödie „Die Goldfische“ mit Tom Schilling in der Hauptrolle steht ebenfalls auf dem Programm. Foto: Sony Pictures

In der Kino-Dokumentation „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ (1.-5. Klasse) reist dagegen Checker Tobi um die Welt, um den wertvollsten Rohstoff des Menschen näher unter die Lupe zu nehmen: das Wasser. „Rocca verändert die Welt“ (3.-6. Klasse), indem sie als 11-Jährige allein in Hamburg lebt. Nur leider haben die meisten Erwachsenen etwas dagegen. Der Film wurde mit dem Deutschen Filmpreis 2019 ausgezeichnet. In „2040 – Wir retten die Welt!“ (5.-9. Klasse) geht Damon Gameau der Frage nach, in welcher Welt seine Tochter im Jahr 2040 leben könnte. Was muss für eine Verbesserung der aktuellen Situation des Planeten getan werden? Der deutsche Teenie-Film „Das schönste Mädchen der Welt“ (ab 9. Klasse) ist unterdessen eine moderne deutsche Adaption des literarischen Werkes Cyrano de Bergerac, das als Theaterstück 1897 von Edmond Rostand geschrieben worden war.

Das Filmprogramm der SchulKinoWochen NRW greift mit konkreten Lehrplanbezügen eine große Bandbreite der Unterrichtsinhalte unterschiedlichster Fächer auf und kann mit Hilfe des kostenlos angebotenen pädagogischen Begleitmaterials im Unterricht vor- und nachbereitet werden.

Das größte filmpädagogische Projekt des Landes hat bei seiner vergangenen Ausgabe rund 160.000 Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrer in den Kinos in NRW zu Gast. Schulen können sich jetzt noch anmelden. Der ermäßigte Eintrittspreis für die Kinovorführungen beträgt 3,50 Euro, Lehrkräfte und Begleitpersonen haben freien Eintritt.

Sämtliche Informationen zum Programm sowie die Online-Anmeldung finden Interessierte im Internet unter www.schulkinowochen.nrw.de. Außerdem steht das Projektteam im LWL-Medienzentrum für Westfalen für persönliche Beratungen unter 0251/591-3055 zur Verfügung.