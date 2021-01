Die Sternsingeraktion in Neukirchen-Vluyn startet online

Neukirchen-Vluyn Die Sternsingeraktion in St. Quirinus in Neukirchen-Vluyn verläuft anders als sonst. Es gibt ein digitales und ein analoges Angebot.

Unter dem Motto "Heller denn je! Die Welt braucht eine frohe Botschaft" ist die 63. Aktion Dreikönigssingen digital gestartet. Aufgrund der Corona-Pandemie musste in diesem Jahr eine andere Form der Segens-und Spendenaktion gewählt werden.

Statt die Kinder von Haus zu Haus zu schicken, wurden in der katholischen Pfarrei St. Quirinus in Neukirchen-Vluyn bereits Segensbriefe an die zum Besuch angemeldeten Haushalte in der Stadt mit der Briefpost zugestellt, teilt die Pfarrei mit.

Auch auf das Sternsingen muss 2021 nicht ganz verzichtet werden. „Der Segen unserer Sternsinger", sagt Pastoralreferentin Barbara Hemping-Bovenkerk, "ist online über die Homepage www.st-quirinus-neukirchen-vluyn.de oder über facebook abzurufen.“

Die Aufkleber mit dem traditionellen Segen C+M+B liegen in den Kirchen zu den bekannten Öffnungszeiten und in den Taschen an den Schaukästen zum Mitnehmen bereit. Der im letzten Jahr erfolgreich gestartete Sternsingersegen „to go“ auf den Marktplätzen entfällt aufgrund der derzeitigen geltenden Einschränkungen, heißt es weiter.

Die Pfarrei bittet um Unterstützung der Sternsingeraktion. In rund 100 Ländern helfen die Jungen und Mädchen mit ihren Spenden, damit andere Kinder in Würde leben könnten. Im Mittelpunkt der diesjährigen Sammelaktion steht die Ukraine.