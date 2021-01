Diebe stehlen Bargeld aus einer Schule in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn In Neukirchen-Vluyn brechen Täter am Wochenende in eine Schule ein und richten Sachschaden an. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Bislang unbekannte Täter sind in Neukirchen-Vluyn in eine Schule eingebrochen. Wie die Polizei im Kreis Wesel mitteilt, kam es über das vergangene Wochenende zu dem Einbruch.

Demnach gelangten die Täter in der Zeit von Freitag, 16.30 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, in eine Grundschule an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Sie hebelten mehrere Türen auf und durchwühlten sämtliche Büroräume nach Beute. Zur Beute zählten unter anderem Bargeld und Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neukirchen-Vluyn entgegen: 02845 / 30920.