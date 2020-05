Landesgartenschau 2020 Dienstag, 9 Uhr: Die Laga in Kamp-Lintfort geht an den Start

Kamp-Lintfort. Die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort öffnet Dienstag ihre Pforten – unter Auflagen. Am Montagabend erläutern die Macher, wie es gehen kann.

Los geht’s: Am Dienstag um 9 Uhr öffnet die Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort offiziell ihre Pforten und Kassenhäuschen. Wenn auch unter anderen Bedingungen als ursprünglich erhofft. Und doch sagt Geschäftsführer Martin Notthoff: „Gut, dass es endlich losgeht.“ Gleichwohl müssen die Besucher wegen der Corona-Pandemie mit nicht unerheblichen Einschränkungen leben. Die Gesundheit der Besucher und Mitwirkenden stehe aber im Vordergrund. Auch deshalb können im Notfall Masken im Gärtnermarkt erworben werden.

So werden sich die Besucher wegen der landesweit geltenden Erlasslage noch bis mindestens Donnerstag gedulden müssen, bis die Spielplätze eröffnet werden können. In die Blumenhalle darf nur eine begrenzte Anzahl von Menschen mit Mund-Nasen-Schutz. Das gilt auch für den Shuttlebus, der die Besucher, die nicht zu Fuß am Wandelweg entlang laufen wollen, zum zweiten Ausstellungsteil am Kloster Kamp bringen soll.

Im Rahmen einer Pressekonferenz verkünden die Stadt und die Laga als Veranstalter am Montagabend weitere Details.

>>> Dieser Text wird aktualisiert