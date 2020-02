Drei Männer aus Moers laufen quer durch Deutschland

Mit ambitionierten Projekten kennt Daniel Quehen sich aus. Der Franzose, der seit mehr als 30 Jahren am Niederrhein und seit vielen Jahren in Moers wohnt, hat in den vergangenen Jahrzehnten bereits die ein oder andere Strecke zurückgelegt, bei der der Großteil der Bevölkerung nur ungläubig den Kopf schütteln dürfte. Einmal durchs Death Valley, durch die Atacama-Wüste oder knapp 1300 Kilometer den Karakorum-Highway in Asien entlang? Kein Problem!

Dazwischen ist der 65-Jährige insgesamt bereits fünf Mal den Jakobsweg und unter anderem von Rheinberg nach Nizza gelaufen. Seine regelmäßigen Ausflüge nach Venlo bezeichnet er eher als Spaziergänge. Und hätten seine Schuhe einen Kilometerzähler, sie würden mittlerweile mehr als 52.000 gelaufene Kilometer für Daniel Quehen anzeigen. Angesichts der bislang zurückgelegten Entfernungen kommt das nächste Projekt des lauffreudigen Franzosen vergleichbar gering daher. Gleichwohl dürfte es das bislang bedeutsamste Projekt für ihn sein. Bisher ist Daniel Quehen nämlich immer nur für sich selbst gelaufen. Nun aber möchte er sich für schwerkranke Kinder auf den Weg machen.

Es geht nicht um Spenden, sondern um Informationen über Kinderhospize

Gemeinsam mit seinen Freunden Sven und Björn Viehrig möchte er von Füssen bis Flensburg laufen, auf dem Weg quer durch die Republik 987 Kilometer zurücklegen und in den einzelnen Städten auf die Arbeit des Bundesverbandes Kinderhospiz aufmerksam machen, der stationäre und ambulante Kinderhospize in ganz Deutschland vertritt. Spenden möchten sie nicht sammeln. Am 6. Mai soll es losgehen. Die Flyer, die die drei Wanderer auf ihrer Reise verteilen möchten, werden derzeit gedruckt. Und von den meisten Städten, die sie ansteuern, hätten sie auch schon die Erlaubnis, die Broschüren verteilen zu dürfen, sagt Daniel Quehen. Auch die Stadt Moers habe man angeschrieben, um die Flyer hier am 2. Mai verteilen zu dürfen, aber bislang noch keine Antwort erhalten.

Noch sei ja auch noch ein bisschen Zeit, sagt Daniel Quehen, der sich selbst als „Abenteurer“ bezeichnet und wirkt, als könne er es kaum erwarten, sich Rucksack und Zelt auf den Rücken zu schnallen. Im Hotel schläft die Wandergruppe nämlich nur zweimal, am Anfang und am Ende der Reise – in Füssen und Flensburg.

In Augsburg, Nürnberg, Bamberg, Gotha, Braunschweig und Hamburg dagegen werde man aufs Zelt angewiesen sein. Der größte Luxus auf der Reise dürfte dann auch der Campingkocher sein, der es Daniel Quehen, Sven Viehirg und Björn Viehrig gestatten wird, „auch mal ein Döschen aus dem Supermarkt aufzumachen“. Denn: „Ich bin zwar ein Abenteuermensch“, sagt der 65-Jährige, „ein Rüdiger Nehberg bin ich aber nicht.“