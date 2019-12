Rückblick: Ein Panzer beim friedlichen MoersFestival

Beim MoersFestival im Juni sorgt ein Panzer auf der Bühne in der Enni-Eventhalle für Irritationen und Diskussionen. Der künstlerische Leiter Tim Isfort zuckt mit den Schultern: „Kunst darf das. Ich wollte an die magische Welt der Kindheit erinnern, als wir Abenteuer mit Prinzessinnen und Prinzen, Piraten oder eben auch Panzern erlebten.“ Kaum vier Wochen später bemalen Schülerinnen und Schüler den Panzer, der mittlerweile auf der Insel Nepix Kull gelandet ist, mit Farbe und zerlegen ihn. Am positiven Eindruck, den das Festival auch dieses Jahr hinterlässt, ändert die Aktion aber nichts. Erneut ist Musik drin – nicht nur in der gut besuchten Halle, sondern auch im Schlosspark und in der Stadt.

Guter Start für Betti Ixkes mit Comedy Arts

Großen Applaus gibt es auch im September für Betti Ixkes. Die neue Künstlerische Leiterin des Internationalen ComedyArts Festivals setzt viele neue Akzente und präsentiert einige Premieren. Tobias Wegner alias der Wall Clown freut sich riesig über den NRZ-Förderpreis. Den Sparkasse-Preis Henriettchen bekommen die Jungs von Släpstick, die mit Witz, Charme, Esprit und netten Absurditäten zum Abschluss des Festivals überzeugen. Nach dem Festival ist vor dem Festival: Für das kommende Jahr hat Betti Ixkes bereits angekündigt, sich erneut den Nischen in der komödiantischen Kleinkunst zuwenden zu wollen. Dazu gehört auch, dass die eine oder andere Produktion außerhalb der Enni-Eventhalle stattfinden soll. Schon jetzt, zum Jahresende, soll das Gerüst für 2020 stehen.