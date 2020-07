Kriminalität Einbrecher räumen Spielautomaten einer Kneipe in Moers aus

Moers. Unbekannte brechen nachts in eine Kneipe in Moers ein und räumen dort zwei Spielautomaten aus. Doch einer der beiden Täter wird gefilmt.

In der Nacht zu Dienstag suchten Unbekannte eine Gaststätte an der Uerdinger Straße heim und brachen dort zwei Spielautomaten auf. Anschließend flüchteten sie unerkannt mit ihrer Geldbeute.

Vermutlich drangen die Täter zwischen 2.20 und 2.30 Uhr in das Gebäude ein, berichtet die Polizei am Mittwoch. Im oberen Teil des Hauses befinden sich Wohnungen. Das Mehrfamilienhaus selbst liegt an der Ecke zur Humboldtstraße.

Die Besitzerin hatte eine Überwachungskamera installiert, die zum Tatzeitpunkt eine der unbekannten Täter filmte. Dieser soll bekleidet mit einem hellen, langärmeligen Oberteil sein, Jeans und Turnschuhe tragen, Lederhandschuhe sowie eine Atemschutzmaske und eine dickliche Figur haben. Von dem zweiten Täter liegt keine Beschreibung vor.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter 02841 / 171-0.