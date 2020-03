Einstimmig: Ralf Köpke ist Kandidat der SPD Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Die SPD Neukirchen-Vluyn nominiert Ralf Köpke einstimmig als ihren Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl. Der Gewerkschafter nennt seine Themen.

Jetzt ist es offiziell: Die Neukirchen-Vluyner SPD zieht mit Ralf Köpke (Foto) in den Bürgermeisterwahlkampf 2020. Der Ortsverein nominierte den parteilosen Gewerkschafter einstimmig als Kandidaten. Die Mitglieder stünden geschlossen hinter der Entscheidung, kommentiert die Parteivorsitzende Elke Buttkereit.

Köpke ist Geschäftsführer des DGB-NRW. Arbeit und Wirtschaft will der 59-Jährige zu den Schwerpunkten seines Wahlkampfes machen. Nur jeder vierte der 28.000 Neukirchen-Vluyner gehe einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nach, sagte Köpke auf der Versammlung des Ortsvereins: „Das ist zu wenig.“ Die Stadt habe in den 20 Jahren nach der Schließung des Bergwerks keinen Beschäftigungsaufbau erlebt. Neukirchen-Vluyn habe zu wenig Wirtschaftskraft. Deshalb wolle er die Stadt für Unternehmen attraktiver machen. Bezahlbarer Wohnraum, Bildung und Mobilität nennt Köpke als weitere Themen. Darüber hinaus wolle er die Niederrheinbahn in Angriff nehmen. Sie müsse „definitiv nicht in Moers enden“.