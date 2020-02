Enni in Moers möchte konsequenter gegen wilden Müll vorgehen

Moers. Im Rahmen des Aktionstages „Sauberes Moers“ kündigt der Müllentsorger einen entschlosseneren Umgang mit wilden Müllkippen in der Stadt an.

Laut einer Umfrage der Enni sind rund 54 Prozent der Moerser mit der Sauberkeit in der Stadt zufrieden. Immerhin 41 Prozent sind jedoch anderer Meinung und sehen hier den wilden Müll als das größte Problem. Enni möchte den wilden Müll in den nächsten drei Jahren um 25 Prozent zu reduzieren. Nur ein kleiner, aber wichtiger Baustein des Konzeptes „Stadtsauberkeit / Wilder Müll“ ist dabei der Abfallsammeltag im Rahmen der Initiative „Sauberes Moers“, der am 14. März, 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr, zum 14. Mal in Moers stattfindet.

„Dabei werden sicherlich wieder mehr als 1000 freiwillige Helfer anpacken und ihr Umfeld von wildem Müll befreien“, hofft Enni. „Damit setzen die Bürger gemeinsam ein Zeichen und helfen mit, ihre Mitmenschen für das Thema zu sensibilisieren“, erklärt Enni-Abfallexpertin Claudia Jaeckel, die ab sofort Anmeldungen zu dem Aktionstag entgegennimmt und auf viele kleine und große Helfer hofft.

„Da, wo ein Teil liegt, sinken erfahrungsgemäß die Hemmungen, etwas dazuzustellen“

In der Tat hat der Abfallsammeltag bei vielen Moersern einen festen Platz im Terminkalender. Neben Familien und Einzelpersonen machen zahlreiche Gruppen wie Schulklassen, Kindergärten, Nachbarschaftsgemeinschaften, Fußballmannschaften oder Kegelclubs mit. Auch Bürgermeister Christoph Fleischhauer und Enni-Vorstand Lutz Hormes werden wieder die Ärmel hochkrempeln. „Das Sammelgebiet darf sich dabei jeder selbst aussuchen“, erklärt Jaeckel, die zur besseren Planung in jedem Fall um eine Anmeldung bittet. Denn alle Helfer bekommen Handschuhe und Müllsäcke.

Die Enni möchte in Zukunft noch gezielter und konsequenter gegen wilden Müll vorgehen. Bereits im Januar hat ein Mülldetektiv die Arbeit aufgenommen. Wilder Müll verschandele nicht nur das Stadtbild, sondern gefährde auch die Umwelt und verursache hohe Kosten, die Moerser über die Abfallgebühren tragen müssten, so Enni. „So haben alle ein Interesse daran, dass wir das Thema gemeinsam in den Griff bekommen. Stadtsauberkeit bleibt eine Gemeinschaftsaufgabe, für die jeder Einzelne Verantwortung trägt“, sagt Jaeckel, die sich besonders über wilde Müllkippen ärgert. „Denn da, wo ein Teil liegt, sinken erfahrungsgemäß die Hemmungen, etwas dazuzustellen. Und wer seine Couch oder den alten Fernseher in den Wald kippt, hätte sie auch zum Jostenhof bringen können. Wir holen das Sperrgut ja sogar kostenlos beim Kunden zu Hause ab.“

Um den Abfallsammeltag besser planen zu können, bittet Claudia Jaeckel alle Helfer, sich bis zum 01. März bei ihr anzumelden. Dies geht vormittags telefonisch unter 02841/104-704, per Mail an cjaeckel@enni.de oder unter www.enni.de