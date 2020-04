Die Moerser Innenstadt ist wegen der Coronaviruskrise meist ziemlich leer. Enni will diesen Umstand jetzt nutzen und nach alten Leitungen suchen.

Coronavirus Enni nutzt Leere in Moerser Innenstadt für Probeschachtungen

Moers. Wegen der Coronakrise ist die Moerser City meist leer. Enni nutzt das für die Suche nach alten Leitungen im Boden - wichtig für ein Großprojekt.

Die wegen der Coronakrise meist ziemlich leere Fußgängerzone will die Enni in dieser Woche zu Probeschachtungen auf der Steinstraße und in einigen Nebenstraßen der Altstadt nutzen. Ziel ist. die Pläne der Leitungen, die sich im Boden befinden, zu aktualisieren.

„Wir werden sogenannte Querschlitze ziehen, um zu prüfen, wo genau Leitungen und Kanäle verlaufen. Vor allem Leitungen, die Anfang und Mitte des letzten Jahrhunderts verlegt wurden, sind oftmals nicht genau dokumentiert“, erklärt Michael Nöfer, Abteilungsleiter für den Bereich Technische Dienste. So muss die Enni in den kommenden Jahren die maroden Leitungen und Kanäle in der Innenstadt sanieren.

„Die aktuellen Arbeiten bedeuten aber nicht, dass wir damit in Kürze loslegen wollen. Vielmehr dienen diese vorbereitenden Untersuchungen dazu, uns Gewissheit über die Gegebenheiten zu verschaffen. Das hilft uns, ein Konzept und einen Zeitplan zu entwickeln“, so Nöfer. Fußgänger können die Baustellen jederzeit passieren. Außerdem werden die Arbeiter Rücksicht nehmen auf systemrelevante Betriebe wie Apotheken oder Bäcker, deren Geschäfte geöffnet sind.

Die Arbeiten sollen in der Woche nach Ostern stattfinden. Ob es nach den Ferien weitergeht, will Nöfer von der aktuellen Lage abhängig machen. „Sobald wieder mehr Geschäfte öffnen dürfen, räumen wir ab, um den Betrieb nicht zu stören.“