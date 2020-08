Erstes Plakat der Grünen in Neukirchen-Vluyn beschmiert

Neukirchen-Vluyn. Der Neukirchen-Vluyner Bürgermeisterkandidat von Bündnis 90/Grüne, Christian Pelikan, hat am Donnerstag eines seiner Plakate reinigen müssen.

Eines von Christian Pelikans Wahlplakaten ist mit Graffiti besprüht worden. Als er am Donnerstagmorgen sein Wahlplakat sah, sei ihm ein Gedanke in den Kopf geschossen: „Schnurrbart steht mir“, schreibt der Bürgermeisterkandidat der Grünen aus Neukirchen-Vluyn.

„Zweiter Gedanke: Wer oder was ist ein SoHo oder Sotto?“ Pelikan: „Ziemlich unnötige Aktion!“ Wenn der Künstler etwas mitteilen möchte, könne das persönlich geschehen, am Wahlkampfstand oder per E-Mail an: christian.pelikan@gruene-nv.de.

Das sei eine angenehmere und umweltfreundlichere Alternative. Während er selbst später das Graffiti entfernte, habe ein aufmerksamer Autofahrer, der offenbar dachte, dass Pelikan der Künstler wäre, gehupt und losgebrüllt, sagt der Kandidat weiter. Er habe erklärt, dass er das Graffiti lediglich entferne. Pelikan: „An dieser Stelle ein großes Dankeschön an den couragierten Bürger, der selbst aus dem Auto heraus die Demokratie bewahrt und Sachbeschädigung verhindert.“