Evangelische Kirchengemeinde Moers verkauft Tersteegenhaus

Die Evangelische Kirchengemeinde Moers hat ihre ImmVerschiedener Gebäude, ev. Gemeindeamt und CVJM Heim am Mittwoch 13. Januar 2021 in Moers. Die Evangelische Kirchengemeinde Moers hat ihre Gebäude an der Haagstraße 11 (Gemeindeamt) sowie das dahinter liegende CVJM-Haus und den anschließenden Kindergarten (Eingang Kleine Allee) verkauft. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services