„Fack ju Göthe“ lockt in die Kamp-Lintforter Stadthalle

Shows mit Gruselfaktor, Broadway-Produktionen wie „Godspell“ oder Märcheninszenierungen wie „Grimm“: Wie vielseitig der Verein Stage Focus ist, hat er das letzte Jahrzehnt über bewiesen. Zum zehnjährigen Bestehen kehrte das Ensemble in seinen zwei Shows am Wochenende aber zu seinen Wurzeln zurück. „10“ hieß die Musical-Gala, ein buntes Potpourri aus der Musical-Welt, das die Darsteller am Freitag- und Samstagabend in der Stadthalle präsentierten.

„Mit diesem Format haben wir unsere ersten großen Erfolge gefeiert“, erklärte Corinna Schäfer, die gemeinsam mit Inga Lewitzki die künstlerische Leitung übernahm. Hits aus 13 Musicals standen auf dem Programm. Klassiker, wie „Nur für mich“ aus „Les Miserables“ oder „Wie Vater so Sohn“ aus „Aida“, aber auch neue, moderne Nummern aus „Fack ju Göthe“ oder „Frozen“ wurden gesungen.

Musicals in der Stadthalle. Foto: Ulla Michels / FFS

„Wir wollten eine abwechslungsreiche Mischung mit Dramatik, Humor und Leidenschaft bieten“, sagt Schäfer. Damit hatte sie definitiv nicht zu viel versprochen. Die Mischung war gelungen.

Die Sänger traten in unterschiedlichen Formationen auf. Mal solistisch, mal im Duett oder als gesamtes 23-köpfiges Ensemble. Dominik Held überzeugte als Solist in Elisabeth. Selbst die extrem hohen Passagen brachte er sicher auf den Punkt. Das Publikum jubelte.

Ganz andere Klänge stimmten die Darsteller in „Fack ju Göthe“ an. Statt großen Balladen gab es Rap- und Hip-Hop ähnliche Melodien. Diese kamen mindestens genauso gut bei den Besuchern an. Weiter ging es mit Liedern aus „Sister Act“, „Aladdin“ und der „Rocky Horror Show“.

Besonders viel Applaus erhielt Marc Herrmann, der in die Rolle des Professors Abronsius aus dem Musical „Tanz der Vampire“ schlüpfte und das Lied „Wahrheit“ gesungen hatte. Das Stück wurde von Strophe zu Strophe immer schneller. Herrmann hielt dem Tempo locker stand.

Stage Focus ist in Kamp-Lintfort aufgetreten. Foto: Ulla Michels / FFS

Passend zum Schlusslied „Finale“ kamen alle Künstler in ihren aufwendigen Kostümen zurück auf die Bühne und haben gemeinsam gesungen und getanzt. Große Kulissen gab es übrigens nicht und die brauchte es auch nicht.

Der Gesang stand vollkommen zurecht im Vordergrund. Dass es sich bei den Darstellern größtenteils um Hobbysänger handelte, war für den Zuhörer im Saal eigentlich kaum hörbar.

Es war eine gelungene Zeitreise durch die Welt der Musicals – von den drei Musketieren im 17. Jahrhundert, über das in den 1950er Jahre spielende „Grease“ bis zur modernen Inszenierung des Disneyfilms „Frozen“. So passte auch das vorletzte Stück des Abends perfekt: John Miles‘ Hymne „Music was my first love“. Die Liebe und Leidenschaft zur Musik und zum Musical war dabei jedem Vereinsmitglied anzusehen.