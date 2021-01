Familienleben auf Distanz

Marion Baas-Hahn in ihrem Garten in Kamp-Lintfort.

Kamp-Lintfort Marion Baas-Hahn hat normalerweise täglich ihre Kinder um sich. Seit Corona sieht sie diese und ihre Enkel höchstens im Videochat.

Normalerweise würde Marion Baas-Hahn wahrscheinlich auch an diesen Tagen noch in der Küche stehen oder zumindest mit dem Aufräumen beschäftigt sein. Denn, wenn sie in den vergangenen Jahren mit ihrer Familie Weihnachten feierte, dann dauerte das Fest gut und gerne drei Tage an. „Ab Heiligabend kommt jeden Tag ein anderer Teil der Familie zu einem großen Essen bei mir zusammen. Meine Wohnung ist nicht so groß, um alle Kinder und Enkelkinder gleichzeitig zu empfangen“, sagt Baas-Hahn lachend. Verständlich, schließlich hat die Kamp-Lintforterin sechs, ihr Ehemann zehn Kinder mit in die Ehe gebracht.

Dieses Jahr war Weihnachten anders. „Erschreckend ruhig“, wie Baas-Hahn sagt. Unter den Corona-Kontaktbeschränkungen durfte die mehrfache Mutter gar nicht wie gewohnt feiern. Außer ihrem Enkelkind, das bei ihr lebt und ihrem erkrankten Ehemann, den sie für wenige Stunden aus dem Pflegeheim zu sich holte, verbrachte sie daher mit niemandem die Weihnachtsfeiertage. „Es ist ganz schwierig gewesen. So alleine wie jetzt war ich noch nie“, erklärt die 58-Jährige. Und diese Einsamkeit zog sich eigentlich schon durch das gesamte Jahr.

Die Kamp-Lintforter Großfamilie hält auch auf Distanz zusammen

Marion-Baas-Hahn erzählt, wie sie die Corona-Zeit, ohne ihre Großfamilie um sich zu haben, erlebt hat. „Seit März habe ich mich quasi in Selbstquarantäne begeben. Ich war einkaufen, aber sonst habe ich nichts unternommen, um meinen Mann im Pflegeheim ohne Angst besuchen zu können.“ Und obwohl ihre mittlerweile erwachsenen Kinder ausgezogen und eigene Familien gegründet haben, besuchten sie ihre Mutter fast jeden Tag oder trafen sich auf einen Kaffee in der Innenstadt – bis zum Zeitpunkt der Pandemie. „Wir haben uns seitdem vielleicht mal aus der Ferne gesehen, sonst aber nicht, auch nicht bei Geburtstagen. Wir halten den Kontakt übers Handy und per Videotelefonat. Das ist besser als gar nichts und wir halten auch auf Distanz zusammen.“

Doch 2020 war für die Kamp-Lintforterin partout nicht alles schlecht. Im Sommer wurde ihr für ihr ehrenamtliches Engagement das Bundesverdienstkreuz verliehen. Baas-Hahn engagiert sich seit vielen Jahren bei der örtlichen Tafel, leitete sogar für lange Zeit als Koordinatorin die Geschicke der Lebensmittelausgabe. „Über die Auszeichnung habe ich mich riesig gefreut. Das ist ein Zeichen und eine tolle Bestätigung, dass ich 16 Jahre alles richtig gemacht habe“, sagt Marion Baas-Hahn.

Seit der Pandemie hat sie die ehrenamtliche Arbeit niedergelegt. „Aber nur auf Zeit“, betont sie. „Wenn Corona es wieder zulässt, möchte ich mich wieder engagieren.“

Marion Baas-Hahns Wunsch für 2021? Der ist schnell formuliert. „Ich wünsche mir, dass niemand aus meiner Familie ernsthaft an Corona erkrankt und die Pandemie endlich vorbei ist.“